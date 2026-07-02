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Scandal în fotbal: UEFA a exclus o echipă din cupele europene pentru blaturi. Cine îi ia locul

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Scandal în fotbal: UEFA a exclus o echipă din cupele europene pentru blaturi. Cine îi ia loculUEFA / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Fotbalul european este zguduit de un nou scandal major de corupție. Forul continental a luat o decizie radicală împotriva unei echipe care reușise o performanță istorică pe teren, dar care a fost eliminată din competițiile internaționale din cauza problemelor din culise. Clubul din Republica Cehă nu va putea evolua în turneele organizate de forul de la Nyon.

Scandal în fotbal: UEFA a exclus o echipă din cupele europene pentru aranjare de meciuri. Cine îi ia locul

Oficialii de la Nyon au analizat în detaliu situația și au hotărât că echipa cehă MFK Karvina a fost declarată ineligibilă să participe în Liga Europa UEFA 2026-27 din cauza implicării în aranjarea meciurilor, a anunţat UEFA.

Hotărârea a venit ca un trăsnet pentru oficialii clubului, însă argumentele prezentate de forul european au fost extrem de clare. Conform unui comunicat oficial, Comisia de Apel a UEFA a decis că gruparea Karvina nu îndeplineşte criteriile de admitere, invocând implicarea directă sau indirectă a clubului în activităţi menite să aranjeze sau să influenţeze rezultatul meciurilor la nivel naţional.

sursa: Facebook

Cum se împart locurile în cupele europene

Această excludere de ultim moment a dat peste cap toate calculele inițiale și a creat un adevărat efect de domino în campionatul ceh. Decizia a determinat o reorganizare a locurilor de calificare în competiţiile europene pentru cluburile din cadrul Federaţiei Cehe de Fotbal (FACR).

Ca urmare a acestei sancțiuni, mai multe formații din Cehia vor profita și vor urca în ierarhia competițiilor continentale, primind șanse nesperate în ligile superioare.

Schimbări majore în programul echipelor din Cehia

Modificările structurale vor influența direct parcursul a trei cluburi importante din prima ligă cehă, care vor intra în urne pe poziții mult mai avantajoase.

Viktoria Plzen va ocupa locul din barajul Ligii Europa rezervat iniţial echipei Karvina, care se calificase în calitate de câştigătoare a cupei naţionale. De asemenea, lanțul modificărilor continuă, astfel că Hradec Kralove va ocupa locul iniţial al echipei Plzen în runda a doua de calificare a Ligii Europa.

Ultima beneficiară a acestei rocade este o altă grupare cunoscută din Cehia, Jablonec va intra în turul doi preliminar al Conference League, ocupând locul lăsat liber de Hradec Kralove.

Karvina, sancționată dur și pe plan intern

Problemele celor de la Karvina nu sunt noi și nu se limitează doar la excluderea dictată de forul de la Nyon. Clubul fusese deja pus la zid de propria federație, după ce anchetele interne au demonstrat practicile ilegale. Comisia de etică a FACR a exclus-o pe Karvina din competiţiile de vârf ale fotbalului ceh în luna iunie.

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