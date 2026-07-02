Partidul Național Liberal (PNL) a transmis joi un nou punct de vedere în disputa privind decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârii de convocare a Congresului Extraordinar al formațiunii. Liberalii susțin că respectă independența justiției, însă consideră legitimă solicitarea unor explicații privind modul în care au fost constituite completurile specializate care judecă litigiile referitoare la partidele politice.

Într-un comunicat, PNL afirmă că nu contestă hotărârile instanțelor și nici dreptul acestora de a-și organiza activitatea, dar consideră că măsurile administrative trebuie să fie transparente.

„Partidul Național Liberal respectă independența justiției, hotărârile instanțelor și dreptul fiecărei instanțe de a-și organiza activitatea potrivit legii. Tocmai din acest motiv, considerăm că orice măsură administrativă privind organizarea activității judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă și lipsită de orice aparență de arbitrariu. Comunicatele publice transmise astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și de Tribunalul București nu răspund întrebărilor legitime ridicate în spațiul public cu privire la constituirea, în data de 23 iunie 2026, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice’’, se arată în comunicatul formațiunii.

Liberalii susțin că există două motive care justifică solicitarea unor explicații suplimentare.

„În primul rând, timp de peste două decenii, din 2004 și până în prezent, numărul foarte redus al cauzelor având ca obiect partidele politice nu a impus constituirea unor asemenea completuri specializate. Faptul că această necesitate apare tocmai acum ridică în mod firesc întrebări care merită un răspuns clar. În al doilea rând, aceste completuri au fost constituite exact în momentul în care au fost înregistrate dosarele formulate de contestatarii din PNL, fără ca opiniei publice să îi fie prezentate criteriile concrete după care au fost desemnați judecătorii care le compun’’, mai arată reprezentanții partidului.

PNL invocă și standardele internaționale elaborate de OSCE și Comisia de la Veneția, despre care spune că susțin autonomia partidelor politice în ceea ce privește organizarea internă și soluționarea conflictelor interne.

„Acestea arată că organizarea internă, interpretarea propriului statut, alegerea conducerii și soluționarea conflictelor interne trebuie să aparțină, în primul rând, partidului, iar intervenția autorităților statului trebuie să fie una limitată și proporțională, după epuizarea mecanismelor interne de soluționare a litigiilor. Tocmai de aceea, cu atât mai mult într-o cauză care privește funcționarea internă a unui partid politic, orice măsură administrativă excepțională privind constituirea unor completuri specializate trebuie să fie însoțită de explicații clare și transparente. O astfel de transparență este esențială pentru consolidarea încrederii publice în imparțialitatea actului de justiție’’, mai transmite formațiunea.

În finalul comunicatului, liberalii afirmă că nu pun sub semnul întrebării independența judecătorilor, însă cer lămuriri privind procedura de desemnare a completurilor.

„Ceea ce solicităm este transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative, pentru ca orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității judiciare să fie înlăturată. Într-un stat de drept, independența justiției și încrederea publicului în imparțialitatea acesteia se consolidează prin transparență și prin explicații clare, nu prin descurajarea întrebărilor legitime. Partidul Național Liberal va continua să își exercite toate drepturile procesuale exclusiv prin mijloacele prevăzute de lege și Constituție’’, se mai arată în document.

Miercuri, Tribunalul București a decis suspendarea executării și a efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie privind convocarea Congresului Extraordinar desfășurat pe 21 iunie. Acțiunea în instanță a fost formulată de 18 membri ai partidului din tabăra condusă de Adrian Veștea.

După pronunțarea hotărârii, PNL a susținut că, pe 23 iunie, Tribunalul București a constituit șase completuri specializate pentru cauzele care privesc partidele politice, măsură pe care a catalogat-o drept fără precedent.

În replică, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis joi că litigiile trebuie soluționate exclusiv în instanță și a condamnat criticile formulate în spațiul public la adresa sistemului judiciar, subliniind că independența justiției reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept.