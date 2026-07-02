Justitie

CSM acuză o „escaladare fără precedent a atacurilor împotriva justiţiei”

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CSM acuză o „escaladare fără precedent a atacurilor împotriva justiţiei”CSM / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acuzat o „escaladare fără precedent” a „atacurilor împotriva justiției”, după reacția Partidului Naţional Liberal (PNL) la hotărârile pronunţate de Tribunalul Bucureşti şi Tribunalul Ilfov în litigiile referitoare la Congresul PNL.

CSM acuză o „escaladare fără precedent a atacurilor împotriva justiţiei”

Într-un comunicat de presă, Secţia pentru judecători a CSM susține că există o „escaladare fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanţelor judecătoreşti” şi reafirmă că independenţa justiţiei reprezintă „unul dintre fundamentele ordinii constituţionale democratice”.

„Hotărârile judecătoreşti pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spaţiul public şi prin mesaje susceptibile să exercite presiuni asupra instanţelor”, afirmă judecătorii din CSM.

CSM acuză că „contestarea publică a rolului şi legitimităţii instanţelor” de către o parte aflată într-un proces reprezintă „un comportament incompatibil cu exigenţele unui stat de drept”.

„Independenţa judecătorilor şi respectarea autorităţii instanţelor judecătoreşti constituie garanţii esenţiale ale dreptului la un proces echitabil şi ale statului de drept. Hotărârile judecătoreşti pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spaţiul public şi prin mesaje susceptibile să exercite presiuni asupra instanţelor”, se arată în comunicat.

Acuzații pentru PNL

CSM consideră că declaraţiile „respectivului partid politic” sunt „fără precedent”, iar „gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formaţiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti”.

„Contestarea publică a rolului şi legitimităţii instanţelor de către o parte aflată într-un proces reprezintă un comportament incompatibil cu exigenţele unui stat de drept, fiind de natură să exercite presiuni asupra judecătorilor şi să afecteze încrederea cetăţenilor în imparţialitatea justiţiei”, adaugă sursa citată.

CSM reaminteşte că însăşi Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 530/2013, a statuat că reglementările din alte state permit contestarea în faţa instanţelor a deciziilor partidelor politice.

Tribunalul București

Tribunalul București Sursa foto: Arhiva EVZ

CSM solicită „tuturor actorilor politici să înceteze orice discurs sau demers susceptibil să exercite presiuni”

Membrii Consiliului spun că, recent, în cadrul adunărilor generale ale instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară, peste 3.500 de judecători au constatat „existenţa unei degradări fără precedent a discursului public şi politic la adresa justiţiei”.

„Reacţiile actuale la adresa Tribunalului Bucureşti şi a Tribunalului Ilfov confirmă că avertismentul formulat de corpul judecătorilor nu a fost unul teoretic, ci reflectă un fenomen care continuă să se manifeste şi care pune în pericol autoritatea puterii judecătoreşti”, se arată în comunicat.

CSM solicită „tuturor actorilor politici să înceteze orice discurs sau demers susceptibil să exercite presiuni asupra instanţelor judecătoreşti şi să îşi valorifice drepturile exclusiv prin mijloacele procedurale prevăzute de lege, cu respectarea independenţei justiţiei, a autorităţii hotărârilor judecătoreşti şi a valorilor constituţionale care stau la baza statului de drept”.

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