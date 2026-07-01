Reprezentanții Partidului Național Liberal afirmă că decizia pronunțată miercuri de Tribunalul București nu produce efecte directe asupra conducerii formațiunii și nu schimbă situația creată după Congresul Extraordinar din 21 iunie. Reacția vine după ce instanța a suspendat executarea hotărârii prin care fusese convocat congresul.

Liberalii susțin că hotărârea instanței vizează doar suspendarea unor acte și nu afectează conducerea aleasă în urma congresului.

„Partidul Naţional Liberal a luat act de decizia pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti, în urma solicitărilor depuse de unii contestatari, şi face următoarele precizări: această hotărâre judecătorească nu influenţează în mod direct Partidul Naţional Liberal şi realităţile din partid în acest moment, deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 îşi exercită pe deplin atribuţiile, iar hotărârile Congresului şi ale noilor organisme de conducere, alese potrivit Statutului PNL, sunt în vigoare şi trebuie respectate de membrii partidului’’, se arată în comunicatul formațiunii.

Liderii PNL susțin că suspendarea dispusă de instanță produce efecte doar pentru viitor și nu poate anula deciziile adoptate la Congresul Extraordinar, care a avut deja loc.

Formațiunea anunță, totodată, că va contesta în instanță Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului București și critică modul în care au fost constituite completurile specializate pentru judecarea cauzelor privind partidele politice.

„Dar nu putem să nu observăm că “bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiţie.

„Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze’’, consideră liberalii.

PNL adaugă că este vorba despre o măsură fără precedent și susține că aceasta nu respectă prevederile legii privind organizarea judiciară.

„PNL va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti’’, mai arată sursa citată.

Liberalii precizează că unul dintre procesele deschise de contestatari, care vizează hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie, are termen de judecată pe 8 iulie.

„În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiţiei, aceasta a solicitat detaşarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detaşată şi a lucrat în Ministerul Justiţiei pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia’’, a anunţat PNL.

În același comunicat, partidul arată că deciziile interne sunt luate în baza votului majorității membrilor și anunță că va depune la tribunal documentele privind noua conducere și modificările aduse statutului.

„Un partid politic este condus de deciziile majorităţii membrilor şi de deciziile luate în organele sale statutare”, mai arată PNL, iar „minoritatea se supune majorităţii’’, acesta fiind „un principiu clar şi acceptat de orice membru al oricărui partid’’.

Formațiunea susține că va respecta toate procedurile prevăzute de lege în procesul de înregistrare a noii conduceri.

„Ne aflăm în cadrul unui proces aflat în derulare, cu diverse faze şi termene. Avocaţii noştri vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege în raport cu acele decizii ale instanţelor pe care le considerăm neîntemeiate, reiterând, în acelaşi timp, adeziunea noastră la valorile şi principiile democratice, inclusiv principiul separaţiei puterilor în stat’’, se arată în comunicat.

Tribunalul București a decis miercuri suspendarea executării și a efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, prin care fusese convocat Congresul Extraordinar din 21 iunie. Contestația a fost formulată de 18 membri ai PNL din tabăra lui Adrian Veștea.