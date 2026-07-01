Politica

Bolojan cere sesiuni extraordinare în Parlament pentru deblocarea fondurilor din PNRR

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Bolojan cere sesiuni extraordinare în Parlament pentru deblocarea fondurilor din PNRRBolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea. Inquam Photos / George Calin
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România mai are de îndeplinit mai multe jaloane importante pentru a putea accesa fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că timpul rămas este limitat. Acesta susține că adoptarea rapidă a unor proiecte legislative este esențială pentru deblocarea unor sume de până la un miliard de euro.

Avertismentul lui Bolojan privind PNRR

Invitat la un podcast, Ilie Bolojan a declarat că Parlamentul mai are de aprobat șase legi importante, după ce alte trei au fost adoptate în cursul zilei precedente.

„Avem încă şase legi importante de adoptat. Trei au fost adoptate în cursul zilei de ieri, dar şase dintre ele, cu sume foarte mari de bani, de la 770 de milioane de euro minim, până la un miliard maxim, sunt încă neadoptate. Avem codul urbanismului. Este blocat din decembrie în Comisia de Administraţie de la Camera deputaţilor. Un miliard. E timpul scurt. Legea salarizării, din nou, un miliard. O lege delicată, care indiferent cum va fi adoptată, va genera nişte nemulţumiri”, a afirmat premierul interimar.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Bolojan a explicat că, în opinia sa, adoptarea acestor acte normative ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate formațiunile politice, în condițiile în care de ele depinde atragerea unor fonduri europene consistente.

Premierul interimar cere sesiuni extraordinare în Parlament

Premierul interimar consideră că este nevoie de mobilizare în Parlament pentru ca proiectele legislative să fie adoptate într-un ritm accelerat.

„Mai avem încă câteva legi, mai puţin importante, dar care fiecare are un impact important. Este important ca în cursul acestei luni, în a doua jumătate a lunii iulie, să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere, în aşa fel încât proiectele care sunt adoptate de o Cameră, să fie depuse la cealaltă Cameră, pentru a trece într-o procedură rapidă”, a declarat acesta.

Potrivit lui Bolojan, dacă va exista un acord politic între partidele parlamentare, pachetul legislativ poate fi adoptat în timp util.

Negocieri cu Comisia Europeană

Șeful Executivului interimar a precizat că autoritățile poartă în această perioadă ultimele discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, în special pe componenta privind legea salarizării.

„Lucrăm la toate aceste legi, avem ultimele negocieri cu Comisia Europeană pe componenta de salarizare, în aşa fel încât săptămâna viitoare să putem trimite tuturor liderilor politici, preşedinţi de comisii parlamentare, liderilor de grup de la toate partidele, aceste legi, în aşa fel încât se le poată studia, se poată să facă chiar şedinţe de comisii înainte de plenul fiecărei camere, în aşa fel încât să le putem trece. E foarte important asta”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a avertizat că România s-a mai confruntat în trecut cu blocaje similare, care au pus în pericol accesarea fondurilor europene.

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