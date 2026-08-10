La aproape trei decenii de la moartea lui Tupac Shakur, procesul singurului bărbat pus sub acuzare în dosar intră într-o etapă importantă. Selecția juriului începe luni, în cazul lui Duane Keith Davis, cunoscut drept „Keffe D”, acuzat că ar fi organizat atacul în care rapperul a fost împușcat mortal în Las Vegas, relatează CNN.

Duane Keith Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost inculpat în 2023 pentru omor cu armă mortală și a pledat nevinovat. Procurorii nu susțin că Davis este persoana care a tras asupra lui Tupac, ci că acesta ar fi organizat atacul ca răzbunare după agresarea nepotului său.

Atacul asupra rapperului a avut loc în Las Vegas, pe 7 septembrie 1996, la câteva ore după meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon. Tupac se afla într-un BMW condus de Marion „Suge” Knight, șeful casei de discuri Death Row Records, atunci când un Cadillac s-a apropiat de autoturism.

Rapperul a fost împușcat de patru ori și a murit șase zile mai târziu. Avea 25 de ani. Procurorii consideră că atacul a avut legătură cu o altercație produsă după meciul de box.

Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis, fusese atacat de Tupac și de mai multe persoane din anturajul rapperului. Potrivit relatărilor făcute de Davis, conflictul avea legătură cu confruntările dintre grupări rivale din Los Angeles.

Anchetatorii nu au arma crimei și nici alte probe fizice care să îl lege direct pe Davis de atac. O parte importantă a cazului acuzării se bazează pe declarațiile pe care acesta le-a făcut de-a lungul anilor. Keffe D a vorbit despre noaptea în care Tupac a fost împușcat într-o carte, într-un documentar și în mai multe interviuri.

Procurorii consideră că afirmațiile sale, privite împreună, reprezintă o recunoaștere a implicării în atac.

Apărarea contestă însă credibilitatea acestor declarații. Davis susține în prezent că volumul publicat sub numele său este o operă de ficțiune realizată de autori angajați și că și-a asociat numele proiectului pentru bani.

Într-un interviu din 2021, Davis a fost întrebat dacă nepotul său, Orlando Anderson, a fost cel care i-a împușcat pe Tupac și Suge Knight și a răspuns afirmativ. Actul de inculpare susține și că Davis ar fi furnizat arma folosită în atac. Anderson a negat că ar fi fost implicat în uciderea lui Tupac și a murit într-un schimb de focuri în 1998.

Moartea lui Tupac Shakur a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade ale rivalității dintre scenele hip-hop de pe coastele de Est și de Vest ale Statelor Unite. La mai puțin de un an după moartea rapperului, Christopher Wallace, cunoscut drept The Notorious B.I.G. sau Biggie Smalls, a fost împușcat mortal la Los Angeles.

Nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare pentru uciderea acestuia.

În dosarul privind moartea lui Tupac, anchetatorii nu au stabilit nici până în prezent cu certitudine cine a tras focurile de armă. Duane Keith Davis este însă singurul ocupant al Cadillacului despre care anchetatorii susțin că a fost implicat în atac care mai este în viață.

Procesul deschis la aproape 30 de ani de la crimă readuce astfel în atenție circumstanțele în care Tupac Shakur a fost ucis și rolul pe care procurorii susțin că Davis l-ar fi avut în organizarea atacului.