Profesorul universitar Cătălin Avramescu, fost consilier prezidențial, se află în mijlocul unui scandal familial extrem de urât. El și fosta parteneră, cu care are doi copii, își aduc grave acuzații, atât în anchetele procurorilor, cât și în cele șase procese în care s-au războit. Noile informații la care am ajuns fie șochează, fie contrazic unele declarații de până acum.

Este un caz urât fiindcă în disputa dintre cei doi părinți, foști parteneri de viață, sunt incluși doi copii de 4 și 6 ani despre care se afirmă că sunt victime sexuale, abuzați și fotografiați în poziții indecente. Și mama, Daniela Măntărău, și tatăl, Cătălin Avramescu, susțin aceste lucruri în fața autorităților.

Retragerea din politică și primul proces cu mama copiilor

Cătălin Avramescu, 58 de ani, a început o relație de concubinaj cu mult mai tânăra Daniela Măntărău după ce a revenit în țară de la postul de ambasador și a început cariera universitară la București. S-au născut apoi un băiat și o fetiță. Spre sfârșitul anului 2024, susțin surse din mediul politic, ceva s-a întâmplat în viața lui Avramescu.

Era pregătit să candideze la alegerile din 2025, se făcuse anunțul, dar brusc s-a retras din cursă, invocând niște probleme familiale. Într-adevăr, în iunie 2025, este deschis primul proces de către parteneră împotriva lui.

Pornografia infantilă e, deocamdată, doar o faptă presupusă

După comunicatul de ieri al Poliției, și DIICOT a făcut o informare succintă, confirmând că efectuează cercetări într-un dosar privind infracțiunea de pornografie infantilă. Plângerea fusese depusă de mamă, iar acuzat era tatăl, Cătălin Avramescu.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un bărbat ar fi realizat două fotografii unei minore (de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-ar fi deținut și stocat. Totodată, acesta ar fi distribuit imaginile, în care minora ar fi apărut nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu ar mai fi locuit cu bărbatul”, a transmis DIICOT.

A avut loc și o percheziție la domiciliul lui Cătălin Avramescu, de unde anchetatorii au ridicat aparatură pentru cercetarea informatică. Dacă totul se va rezuma doar la niște fotografii trimise mamei copiilor și nu difuzate și altor persoane, acuzația de pornografie infantilă va cădea din lipsă de probe. Procurorii nu puteau ignora plângerea și declarațiile femeii, așa cum greșit susține Avramescu, aruncându-le la coș. Justiția trebuie să funcționeze pentru toată lumea.

Varianta lui Cătălin Avramescu, tatăl

Atenție la declarațiile făcute ieri de profesorul Cătălin Avramescu și de fosta parteneră, Daniela Măntărău! Când vom ajunge la procesele de la judecătorie, lucrurile vor căpăta alte nuanțe și se vor naște întrebările „Cine minte, care-i adevărul?”, dar și „De ce părinții târăsc copiii în mizerie?”.

Cătălin Avramescu a povestit într-una din intervențiile televizate:

„Astăzi am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții.

O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta, și care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am "produs și distribuit pornografie infantilă".

Probe? Zero. A depus la dosar 2 (două) fotografii cu unul din copii după ce ieșise din baie și refuza să pună Pampers. Ați citit bine. Pampers.

Mai este altceva? Da. Ceva ce i-am spus eu procurorului. Doamna mi-a trimis și ea asemenea poze. Ca milioane de alți părinți, și noi am trecut prin această fază, când copiii sunt... copii. Comentariul doamnei, după ce a primit poza: "Așa face și la mine. Când intră în casă își aruncă toate hainele".

„O voi da în judecată pentru calomnie”

„Cum să te duci cu așa ceva la DIICOT? Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. În disprețul legii, doamna refuză să mă lase să vorbesc cu copiii. Doamna refuză să îi lase la mine conform deciziei judecătoriei. Și își imaginează că poate să mă preseze așa, lansând acuzații iresponsabile în spațiul public.

Pe mine nu mă intimidează. Nu am nimic de ascuns și nimic de negat - toată povestea este produsul unei minți care și-a pierdut busola morală. O voi da în judecată în civil pentru calomnie. O voi acționa în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare.(...)

Acum va avea și alte două procese în care va trebui să explice ce a avut în cap când a formulat acest denunț calomnios”.

Profesorul Avramescu a mai spus că el este foarte bine, e liniștit, dar... „Doar îmi pare rău de copii. Speram să aibă o mamă mai bună. Și îmi este tare dor de ei”.

Varianta Danielei Măntărău, mama

„Da, i-am fǎcut plângere lui Cǎtǎlin Avramescu la DIICOT pentru pornografie infantilă, considerând ca este un act cel puțin grotesc să-ți pozezi fetița de 4 ani în ipostaze obscene. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo și la ce a fost supusă fetița mea, dar sunt sigură că totul va ieși la iveală și am încredere că instituțiile își vor face treaba”, a declarat aceasta pentru Mediafax.

Copiii stăteau în cadă cu tatăl complet gol, susține mama

„Nu este normal ca doi copii de 4 și 6 ani să fie obligați, în mod repetat, să stea în cadă cu un bărbat complet gol și să fie puși în situația de a se uita la el? Asta mi-a relatat fetița, că tatăl îi punea să se uite la el «ca la televizor», el stând dezbrăcat în fața lor”, afirmă aceasta.

Femeia susține că fostul consilier prezidențial „minte cu nerușinare că ar fi vorba despre refuzul fetiței de a purta scutec” și afirmă că este obișnuită „ca el să dea vina pe copii de fiecare dată când a fost vorba despre actele sale iresponsabile și abuzive”.

Mama a povestit ce a spus procurorului fiul ei de 6 ani

„În mod constant, m-a vorbit de rău în fața copiilor, i-a manipulat, i-a forțat să spună minciuni.

Intervievat de procurori, băiețelul meu a spus că nu-și mai dorește să meargă la tata, pentru că-l amenință și îl forțează să spună lucruri neadevărate despre mine, familia mea și apropiați”, a mai afirmat Daniela Măntărău.

Fosta parteneră afirmă că înainte de plângerea adresată DIICOT a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar cazul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Acuzația de la DIICOT este a doua pe care i-am adus-o, pentru că, anterior, am trimis la DGASPC o sesizare cu privire la faptul că acest «tată unic», cum se autointitulează uneori (...), făcea baie complet dezbrăcat cu copiii, invocând că așa se procedează în alte țări, deci nu avea niciun motiv să-și pună un slip/short pe el. DGASPC, după ce a evaluat documentele justificative pe care le-am depus, a trimis sesizarea mea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde există o anchetă în curs cu privire la suspiciunea de abuz sexual și corupere sexuală a minorilor”, susține aceasta.

Proces pentru stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere

Pe rolul instanțelor din București sunt înregistrate 6 dosare care îi au ca protagonești pe cei doi parteneri. Un alt dosar penal, în afara celui de la DIICOT, se află la Parchetul Sectorului 1, tot legat de copii, așa cum a spus Daniela Măntărău.

Primul proces civil dintre părinți a început în aprilie 2025, cu ultim termen în iunie 2025, din cauză că, după despărțire, tatăl nu plătea pensie alimentară copiilor.

Daniela Măntărău era reclamant, iar Cătălin Avramescu pârât. Procesul a avut ca obiect „ordonanță președințială – suplinire consimțământ”, ca să se stabilească rapid unde vor locui copiii și cine și cât plătește pensia de întreținere.

Decizia dată în 20 iunie 2025

Instanța „a stabilit provizoriu locuința minorilor la locuința mamei până la pronunțarea hotărârii în dosarul numărul 16426/299/2025” (un alt dosar deschis de mamă în mai 2025). „Obligă provizoriu pârâtul la plata pensiei de întreținere în favoarea minorilor și în cuantum de o treime din venitul net realizat lunar (Câte 1/6 pentru fiecare minor), dar nu mai puțin de o 1/3 (Câte 1/6 pentru fiecare minor) din venitul lunar minim net pe economia națională, care se va plăti de la data prezentei și până la pronunțarea hotărârii în dosarul număr ... Respinge, în rest, cererea ca inadmisibilă”.

Acest proces din dosarul cu nr. 16426, deschis tot de Mătărău Daniela pentru „Exercitarea autorității părintești” a avut un ultim termen în iunie 2026. „Instanța a luat act și a consfințit tranzacția părților” în legătură cu programul de vizitare.

Mama sesizează Autoritatea Tutelară

În luna aprilie 2026, situația conflictului capătă alte dimensiuni. Mama îl reclamase pe tată la Autoritatea Tutelară Sector 1. Probabil a făcut afirmații asemănătoare cu cele de la DIICOT, căci a fost sesizat și Parchetul Sectorului 1, așa cum a precizat și în declarația de ieri.

În același timp, Daniela Mătărău deschide, pe 17 aprilie 2026, un alt proces civil împotriva lui Cătălin Avramescu, solicitând ordonanță președințială (respinsă!), și un altul în care solicită ordin de protecție. Îi include în proces, ca recalmanți și pe cei doi copii minori, alături de Autoritatea tutelară din Primăria Sectorului 1.

Avramescu o dă și el în judecată pe fosta și cere ordin de protecție. Procesul cu ordinul de protecție s-a judecat pe 24 aprilie în Camera de Consiliu. Mamei i s-a respins ordinul de protecție, iar tatăl a renunțat la procesul deschis cu același obiect.

Proces uluitor: Avramescu a reclamat un bărbat de abuzuri sexuale asupra copiilor lui

Cătălin Avramescu a recurs și el la acuzații asemănătoare cu cele de acum ale mamei. Este de-a dreptul uluitoare acțiunea sa în justiție din data de 20 aprilie 2026. În aceeași zi în care Daniela Mătărău solicita judecătorului ordin de protecție împotriva lui, profesorul a înregistrat la Secția 1 civilă o acțiune având ca obiect tot ordin de protecție. Reclamantul Cătălin Avramescu era reprezentant pentru cei doi copii ai săi minori, iar pârât era un bărbat P. Valentin. Pe 21 aprilie, deci după o zi, în Camera de consiliu s-a luat act de renunțare la judecată la cererea reclamantului Cătălin Avramescu. Acesta a fost obligat de instanță să plătească cheltuielile de judecată.

Nu am aflat cine este bărbatul acuzat de Avramescu, dar împotriva acestuia tatăl copiilor a cerut instanței: 1.obligarea la păstrarea unei distanțe minime față de cei doi copii; 2.obligarea la păstrarea unei distanțe minime față de membrii familiei; 3.obligarea la păstrarea unei distanțe minime față de reședința, locul de munca, unitatea de învățământ; 4.obligarea agresorului la purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În motivarea cererii, Avramescu a arătat „că începând cu luna ianuarie 2025, pârâtul (P.V.) a săvârșit asupra celor doi minori acte de: abuz psihologic, corupere sexuală, hărțuire constând în afișarea în repetate rânduri a pârâtului în ținute sumare, chiar în pielea goală de față cu cei doi minori”.

A doua zi, însă, pe 21.04.2026, în Camera de Consiliu a Judecătoriei Sector 1, Avramescu și avocatul lui au renunțat la judecată pentru emiterea ordinului de protecție. Bărbatul pârât, acuzat de toate relele făcute copiilor, era de față, la fel procurorul de instanță.

Deocamdată, de neînțeles cum acuzațiile mamei s-au regăsit în acest proces deschis și închis de Cătălin Avramescu împotriva unui bărbat, în aprilie 2026.