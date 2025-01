Politica Avramescu se retrage din cursa pentru prezidențiale. Care sunt motivele







Cătălin Avramescu, care a fost consilier al lui Traian Băsescu, a declarat recent că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din primăvară. Totuși, pe 21 ianuarie, el a revenit asupra acestei decizii și a anunțat că se retrage.

Cătălin Avramescu s-a retras din cursa prezidențială

Cătălin Avramescu și-a anunțat retragerea din cursa prezidențială, într-o postare făcută pe Facebook.

„Dragi prieteni,

Din motive personale, nu au de-a face în nici un fel cu politica, trebuie să renunț la candidatura la funcția de Președinte.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru încurajări”, a postat Avramescu, pe Facebook.

Avramescu: am altele acum de care trebuie să am grijă

Cătălin Avramescu a menționat în postare că decizia părăsirii cursei a fost una persoanală, care nu are de a face cu vreun „punct slab”, sau cu politica

«Dacă aș putea face ceva, aș face, dar am altele acum de care trebuie să am grijă. Vă sunt recunoscător tuturor celor care mi-ati scris. Nu mi-a găsit nimeni nici un „punct slab”, nu are legătură cu nimic politic», a mai adăugat fostul consilier.

Anterior, sociologul Vladimir Ionaș afirma că Avramescu nu are nicio șansă de a câștiga din cauza lipsei sale de notorietate. Pe de altă parte, analistul politic Valeriu Turcan evidenția faptul că, deși Avramescu dispune de potențial, este necesar mai mult timp și sondaje pentru a evalua cu adevărat situația campaniei sale.

Traian Băsescu și-a propulsat consilierul

Fostul consilier este este doctor în filozofie al Universităţii din Bucureşti şi docent al Universităţii din Helsinki.

Avramescu a fost numit ambasador în Finlanda și Estonia, la data de 15 iunie 2011. A fost rechemat în țară de Klaus Iohannis La data de 5 aprilie 2016.

El este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. În plus, el este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ (ISPRI) din cadrul Academiei Române.

Cătălin Avramescu are experiență în domeniul politic: la alegerile parlamentare din 2024, el a condus lista alianței PMP – Forța Dreptei pentru Senat în Prahova, însă alianța nu a reușit să atingă pragul electoral.