Consilierul prezidențial Radu Burnete a respins scenariile care îl indică drept posibil vicepremier sau viitor candidat la funcția de prim-ministru, catalogând aceste informații drept speculații.

Radu Burnete a transmis că desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o etapă într-un plan politic mai amplu, ci o încercare de a forma un executiv care să obțină sprijin parlamentar.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de preşedintele României să formeze un Guvern şi să obţină o majoritate parlamentară şi am toată convingerea că va reuşi să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu ştiu ce joc. Ţara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în aceşti ani atât de dificili. Preşedintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri şi că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obţină majoritatea şi să formeze un guvern", a scris Burnete pe Facebook.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public despre o posibilă intrare a sa în viitorul Executiv, Burnete a declarat că nu există astfel de discuții și că își continuă activitatea la Administrația Prezidențială.

"Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculaţii de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziţii guvernamentale. Este de aşteptat. Presa este liberă, iar proximitatea faţă de Preşedinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculaţii. Acum un an am acceptat invitaţia Preşedintelui de a face parte din echipa sa în aceşti ani complicaţi pentru ţara noastră şi rămân în această poziţie câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa şi consider că-l pot sprijini", a adăugat acesta.

Numele lui Radu Burnete a fost menționat în ultimele zile în legătură cu o posibilă funcție de vicepremier în Cabinetul pe care încearcă să îl formeze Eugen Tomac. De asemenea, în spațiul public au apărut scenarii potrivit cărora acesta ar putea fi desemnat premier dacă actualul guvern propus nu va obține votul Parlamentului.

În mesajul publicat miercuri seară, consilierul prezidențial a cerut formațiunilor politice să analizeze cu atenție votul care va avea loc săptămâna viitoare în Parlament.

"Eugen Tomac şi-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată şi sper că partidele vor acţiona responsabil şi vor da ţării un guvern stabil cel puţin până când vor reuşi să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea ţării, de la rating-ul de ţară la reducerea deficitului şi refacerea competitivităţii, de la cetăţenii vulnerabili la cei deznădăjduiţi şi asaltaţi cu dezinformări avem prea multe urgenţe şi probleme ca să rămânem blocaţi doar în calcule politice, importante şi ele", a mai scris Burnete.

Mesajul său se încheie cu o declarație de susținere adresată premierului desemnat:

"Eugen, ai tot sprijinul meu!".

Radu Burnete s-a aflat și printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru înainte ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe Eugen Tomac pentru formarea noului Guvern.