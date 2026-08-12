MAE, noi date despre incidentul de la Ambasada României din Elveția

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri noi informații despre incidentul produs luni, 10 august, în apropierea Ambasadei României din Elveția. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar, lângă gardul exterior al misiunii diplomatice, și a provocat un incendiu de vegetație de mici proporții. Focul a fost stins de echipa ambasadei, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Poliția investighează incidentul produs în apropierea Ambasadei României la Berna, după ce un dispozitiv incendiar improvizat a fost amplasat lângă gardul exterior al sediului misiunii diplomatice.

Potrivit presei belgiene, autoritățile cercetează un presupus atac incendiar asupra ambasadei României.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că incidentul s-a produs luni, 10 august, iar focul a fost stins înainte de sosirea echipajelor de pompieri.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederaţia Elveţiană şi a luat foc. Acesta a declanşat un incendiu de vegetaţie de mici proporţii, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis, miercuri, MAE, într-un comunicat de presă.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită în urma incidentului, potrivit informațiilor comunicate de minister.

MAE a anunțat că autoritățile din Elveția au încadrat situația în categoria incidentelor minore, însă apropierea de sediul unei ambasade a dus la deschiderea unei anchete.

„Incidentul este considerat de către autorităţile din Confederaţia Elveţiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autorităţile elveţiene în acest sens”, a mai transis MAE.

În timpul intervenției, pompierii au deviat temporar circulația pietonilor din zona ambasadei.

Poliția din Berna a început, sub coordonarea Parchetului, o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.