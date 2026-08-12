Politica

MAE, noi date despre incidentul de la Ambasada României din Elveția

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MAE, noi date despre incidentul de la Ambasada României din Elveția
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri noi informații despre incidentul produs luni, 10 august, în apropierea Ambasadei României din Elveția. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar, lângă gardul exterior al misiunii diplomatice, și a provocat un incendiu de vegetație de mici proporții. Focul a fost stins de echipa ambasadei, iar nicio persoană nu a fost rănită.

MAE, noi date despre incidentul de la Ambasada României. Autoritățile elvețiene investighează cazul

Poliția investighează incidentul produs în apropierea Ambasadei României la Berna, după ce un dispozitiv incendiar improvizat a fost amplasat lângă gardul exterior al sediului misiunii diplomatice.

Potrivit presei belgiene, autoritățile cercetează un presupus atac incendiar asupra ambasadei României.

MAE: Dispozitivul a provocat un incendiu de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că incidentul s-a produs luni, 10 august, iar focul a fost stins înainte de sosirea echipajelor de pompieri.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederaţia Elveţiană şi a luat foc. Acesta a declanşat un incendiu de vegetaţie de mici proporţii, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis, miercuri, MAE, într-un comunicat de presă.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită în urma incidentului, potrivit informațiilor comunicate de minister.

Ambasada Romaniei Berna

Ambasada Romaniei Elveția. Sursa foto: Facebook

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă

MAE a anunțat că autoritățile din Elveția au încadrat situația în categoria incidentelor minore, însă apropierea de sediul unei ambasade a dus la deschiderea unei anchete.

„Incidentul este considerat de către autorităţile din Confederaţia Elveţiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autorităţile elveţiene în acest sens”, a mai transis MAE.

În timpul intervenției, pompierii au deviat temporar circulația pietonilor din zona ambasadei.

Poliția din Berna a început, sub coordonarea Parchetului, o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

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