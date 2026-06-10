Președintele Nicușor Dan a lansat un apel la responsabilitate către partidele politice, în contextul în care premierul desemnat urmează să solicite votul de învestitură în Parlament. Șeful statului a avertizat asupra riscurilor economice și a subliniat că interesul țării trebuie să primeze în fața calculelor electorale și a disputelor politice.

Premierul desemnat Eugen Tomac a continuat în ultimele zile seria întâlnirilor cu liderii formațiunilor politice și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea Cabinetului său.

După finalizarea acestor discuții, Tomac a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Potrivit informațiilor Digi24, întâlnirea a avut loc în contextul evaluării posibilităților de formare a unei majorități parlamentare și al discuțiilor privind structura viitorului Executiv.

În urma consultărilor, Eugen Tomac a declarat că este pregătit să negocieze cu formațiunile parlamentare pentru a identifica soluții care să permită formarea Guvernului.

Premierul desemnat a afirmat că obiectivul principal este asigurarea stabilității politice și că există disponibilitate pentru ajustări în privința unor propuneri de miniștri. Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menţionând că, în cazurile unde există nemulţumiri privind propunerile de miniştri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate „de toată lumea”.

Miercuri dimineață, premierul desemnat a declarat că lucrează la finalizarea listei de miniștri și la elaborarea programului de guvernare.

Documentele ar urma să fie prezentate Parlamentului până la sfârșitul acestei săptămâni, astfel încât procedura de învestire să poată continua săptămâna viitoare prin votul de încredere al legislativului.

În paralel cu negocierile pentru formarea Guvernului, în interiorul PSD au loc discuții privind poziționarea partidului la votul de învestitură. Potrivit unor surse din conducerea formațiunii citate de Digi24.ro, social-democrații nu doresc să fie percepuți drept singurii susținători ai Cabinetului propus de Eugen Tomac.

Aceleași surse au declarat că PSD ia în calcul două variante dacă PNL și USR nu vor transmite semnale clare de susținere pentru viitorul Executiv.

Prima opțiune este ca social-democrații să nu voteze Guvernul. A doua variantă presupune acordarea unui vot la liber, astfel încât fiecare parlamentar PSD să decidă individual cum se va pronunța la votul de învestire.