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Eugen Tomac, premierul desemnat: Sunt dispus la un compromis pentru formarea Guvernului

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Eugen Tomac, premierul desemnat: Sunt dispus la un compromis pentru formarea GuvernuluiEugen Tomac. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că este dispus la un compromis pentru formarea Guvernului:  „Dacă unele partide nu sunt de acord cu anumiți membri din Cabinet, sunt dispus la discuții. Este un compromis necesar.

Așa cum am promis ieri, am revenit astăzi, am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale, înțeleg foarte bine așteptările pe care le-au. Mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara. De aceea le-am prezentat și lista de miniștri pe care îi propun.

Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situație tensionată și extrem de complicată în care se află țara", a declarat Tomac la Parlament.

Premierul desemnat a a mai spus că obiectivul său rămâne formarea unui guvern de specialișt: „Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat", a adăugat el.

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Eugen Tomac: Miniștrii pot fi schimbați dacă există nemulțumiri

Tomac a făcut un pas important în direcția partidelor, anunțând că este dispus să negocieze inclusiv componența Cabinetului. „Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea", a precizat premierul desemnat.

Negocieri zilnice cu liderii politici

Întrebat dacă urmează o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor pentru acest compromis, Tomac a răspuns că dialogul este permanent: „Eu discut cu lideri politici în fiecare zi și evident că prin acest mesaj pe care îl transmit îi asigur pe toți liderii politici de toată buna mea credință și de disponibilitatea de a discuta în fiecare zi".

 

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