Mohammad Murad a oferit propria versiune despre întâlnirea de la Vila Lac la care au mai participat Eugen Tomac și Adrian Veștea, în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului Veștea. Deputatul AUR a declarat că nu a solicitat discuția și că a mers la Vila Lac după ce a primit un mesaj prin care era invitat. Eugen Tomac și Adrian Veștea confirmă că întâlnirea a avut loc, însă niciunul dintre ei nu spune că a formulat invitația.

Discuția a revenit în atenție după ce George Simion a afirmat că Murad ar fi fost chemat la negocieri pentru ca o parte dintre parlamentarii AUR să susțină Cabinetul Veștea.

Eugen Tomac a negat că ar fi contactat parlamentari AUR, iar Mohammad Murad a explicat că, în cazul său, participarea la întâlnire a venit după primirea unei invitații. Deputatul a spus că nu a mers la Vila Lac pentru a cere o funcție și că discuția a vizat un proiect de țară și teme care puteau fi incluse în programul de guvernare.

„Domnul Tomac a spus „parlamentari AUR”. Dacă se referea la mine, cu siguranță nu este așa. Nu aș vrea să dezvolt subiectul, dar eu am fost invitat la o discuție. Am primit un mesaj prin care mi s-a spus că sunt invitat. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat. Am dat curs invitației după patru zile. A fost prima dată când am participat și am pus pe masă lucruri clare: un proiect de țară. Am fost întrebat dacă sunt interesat de ceva anume și am spus că nu sunt interesat de absolut nimic. Eu am fost invitat la o discuție constructivă. Nu am contactat pe nimeni. Poate se referă la alt lucru. Nimeni nu s-a dus să bată la ușa domnului Tomac, deci nici vorbă de așa ceva. Am fost eu, Tomac și Veștea, iar toată discuția a durat un sfert de oră. Eu am avut o singură întâlnire. În cadrul negocierilor au fost cel puțin 20 de întâlniri, dar nu cu mine, ci cu alții. Erau întâlniri aproape publice. Eu am fost la o singură întâlnire, care a durat un sfert de oră. Ce poate să-mi ofere? Pentru mine, este o prostie să mi se ofere o funcție, la câte am făcut”, a declarat Mohammad Murad, în exclusivitate pentru Gândul.

Eugen Tomac a confirmat că s-a întâlnit cu Mohammad Murad, dar a negat că el ar fi fost cel care l-a chemat la discuții.

Acesta a susținut că este posibil ca invitația să fi venit din partea lui Adrian Veștea, fără să afirme că știe cine a contactat efectiv parlamentarul AUR.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum! Nu știu dacă Veștea l-a sunat!”, a spus Eugen Tomac.

Adrian Veștea a respins însă posibilitatea ca el să-l fi contactat personal pe Murad. Fostul premier desemnat a spus că nu avea numărul de telefon al deputatului AUR. Veștea a confirmat că Murad a participat la întâlnire și că discuția a vizat probleme economice și propuneri pentru programul de guvernare.

„Nu știu cine l-a invitat. Eu nu am avut numărul lui de telefon! A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare.”

George Simion a vorbit și el despre întâlnirea de la Vila Lac în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, în contextul discuțiilor purtate pentru constituirea unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul Veștea.

Liderul AUR a afirmat că Murad le-a prezentat colegilor de partid ceea ce s-a discutat la întâlnire și a susținut că miza ar fi fost obținerea unor voturi din partea parlamentarilor formațiunii.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Nicușor Dan spune că niciunul dintre consilierii prezidențiali nu s-a implicat în discuțiile pentru formarea unei majorități. Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus George Simion în emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”.