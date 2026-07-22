Politica

Negocierile de la Cotroceni și întâlnirile de la Vila Lac. Dezvăluirile lui George Simion

Comentează știrea
Negocierile de la Cotroceni și întâlnirile de la Vila Lac. Dezvăluirile lui George SimionGeorge Simion. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele AUR, George Simion, a declarat că a avut întâlniri directe cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul discuțiilor pentru deblocarea crizei politice. Liderul AUR susține, totodată, că reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai PNL ar fi încercat să convingă parlamentari ai formațiunii să susțină un guvern condus de Adrian Veștea.

George Simion: „Am avut întâlniri tete-a-tete cu Nicușor Dan”

Liderul AUR a afirmat că formațiunea sa a participat atât la consultările oficiale, cât și la discuțiile informale organizate la Palatul Cotroceni pentru identificarea unei majorități parlamentare.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile.

Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, a declarat George Simion.

Acesta a precizat că, în cadrul acestor negocieri, a avut și întâlniri directe cu președintele Nicușor Dan, pe care l-a numit „dușmanul său politic”.

„Domnul Murad a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac”

George Simion a susținut că, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, deputatul AUR Muhammad Murad ar fi fost invitat la Vila Lac de Adrian Veștea și de consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Potrivit liderului AUR, scopul întâlnirii ar fi fost obținerea sprijinului unor parlamentari ai partidului pentru învestirea Guvernului.

Adrian Veștea

Sursa foto: Faceboo/Adrian Veștea

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a afirmat Simion.

Afirmațiile liderului AUR vin după ce președintele Nicușor Dan declara că niciun consilier prezidențial nu s-a implicat în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Nu vom susține un guvern din care nu facem parte”

George Simion a mai spus că AUR nu va vota un executiv în care partidul nu este reprezentat și a susținut că formațiunea trebuie să participe la actul de guvernare, având în vedere poziția sa în Parlament.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor. Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR.

 

Stiri calde

21:19 - Regulă importantă pentru turiștii care merg cu mașina în Grecia. Șoferii pot rămâne fără permis

21:12 - Îndemnul lui Bogdan Aurescu pentru tineri: „Nu vă alegeți modelele după numărul de urmăritori”

21:03 - Camelia Voinea câștigă din nou în instanță. Curtea de Apel a respins recursul Federației Române de Gimnastică

20:51 - George Simion, mesaj direct pentru Anca Alexandrescu: „Asta nu dă cuiva voie să-mi facă agenda politică”

20:43 - Levski Sofia - Universitatea Craiova. Echipele de start din Conference League

20:33 - Paradisul incompetenților. De ce scapă marii decidenți care îngroapă România

HAI România!

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

Proiecte speciale