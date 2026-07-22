Președintele AUR, George Simion, a declarat că a avut întâlniri directe cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul discuțiilor pentru deblocarea crizei politice. Liderul AUR susține, totodată, că reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai PNL ar fi încercat să convingă parlamentari ai formațiunii să susțină un guvern condus de Adrian Veștea.

Liderul AUR a afirmat că formațiunea sa a participat atât la consultările oficiale, cât și la discuțiile informale organizate la Palatul Cotroceni pentru identificarea unei majorități parlamentare.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile.

Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, a declarat George Simion.

Acesta a precizat că, în cadrul acestor negocieri, a avut și întâlniri directe cu președintele Nicușor Dan, pe care l-a numit „dușmanul său politic”.

George Simion a susținut că, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, deputatul AUR Muhammad Murad ar fi fost invitat la Vila Lac de Adrian Veștea și de consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Potrivit liderului AUR, scopul întâlnirii ar fi fost obținerea sprijinului unor parlamentari ai partidului pentru învestirea Guvernului.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a afirmat Simion.

Afirmațiile liderului AUR vin după ce președintele Nicușor Dan declara că niciun consilier prezidențial nu s-a implicat în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

George Simion a mai spus că AUR nu va vota un executiv în care partidul nu este reprezentat și a susținut că formațiunea trebuie să participe la actul de guvernare, având în vedere poziția sa în Parlament.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor. Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR.