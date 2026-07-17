Consilierul președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, a explicat motivul pentru care a decis să își depună mandatul după ce a fost desemnat premier. Acesta a declarat că a luat această decizie pentru a nu prelungi o criză politică despre care considera că nu mai putea fi deblocată.

„Am hotărât să mă retrag tocmai pentru că mi se părea incorect din partea mea să prelungesc cu bună știință încă 5 zile criza politică”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a mai spus că, după discuțiile purtate pentru formarea unei majorități parlamentare, a constatat că sprijinul pentru un guvern de specialiști a devenit tot mai dificil de obținut.

Acesta a spus că, în urma discuțiilor cu reprezentanții PNL, au apărut reacții care au blocat construcția politică avută în vedere.

„După mai multe discuții pe care le-am avut cu PNL-ul, a existat o reacție destul de incorectă a primarului general cu privire la discuția destul de cinstită pe care am avut-o. A ieșit atunci și a spus că nu se poate, că sunt prea mulți oameni pe care îi propun eu apropiați de PSD”, a declarat Tomac.

Consilierul prezidențial a explicat că acel moment l-a făcut să creadă că există o opoziție față de această variantă de guvernare.

„Atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție, pentru care exista un acord de a o pune în aplicare”, a spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac a declarat că una dintre principalele dificultăți apărute în negocieri a fost legată de funcțiile din administrația publică, în special cele de secretari de stat și prefecți.

Acesta a spus că reprezentanții partidelor au ridicat problema modului în care urmau să fie ocupate aceste poziții, chiar dacă varianta discutată era un guvern format din specialiști.

„La PSD au fost puncte de vedere diferite pe principiu: Ok, guvern tehnic, dar ce faceți cu secretarii de stat? Domnul Bolojan la fel a spus: Am înțeles, propuneți o echipă de specialiști, ce faceți cu secretarii de stat, dar și cu prefecții?”, a declarat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, discuțiile au arătat că aceste funcții reprezentau un punct important în negocierile dintre partidele implicate.

„Am văzut că există foarte multă presiune pe acest subiect. M-am consultat și cu domnul președinte și inclusiv cu oamenii pe care i-am invitat să facă parte din echipa mea”, a explicat Tomac.

Pentru a obține susținerea partidelor, Eugen Tomac a declarat că a propus ca membrii Guvernului, secretarii de stat și prefecții să fie persoane fără apartenență politică.

„Am spus că, pentru a avea credibilitatea necesară în relația cu partidele, trebuie să fim cât mai flexibili și să-i asigurăm, dacă este nevoie și printr-un acord în scris, că toți membrii cabinetului vor fi oameni din afara partidelor care se află în Parlament”, a declarat acesta.

Tomac a explicat că numirile pentru funcțiile de secretari de stat urmau să fie făcute după consultarea formațiunilor care ar fi susținut guvernul în Parlament.

„Secretarii de stat urmau să fie numiți de mine după ce voi consulta toate partidele care susțin guvernul la învestire. Secretarii de stat urmau să fie apolitici. Din afara partidelor politice. Inclusiv prefecții”, a spus Eugen Tomac.

El a precizat că le-a cerut liderilor politici să propună specialiști din societatea civilă sau din mediul privat.

„Mi s-a părut de bun-simț să spun: Eu nu cunosc atât de mulți specialiști în această țară încât să cred că îi pot găsi singur pe cei mai potriviți. Vă rog să propuneți oameni în care aveți încredere, din societatea civilă, din corporații, din companii”, a declarat Tomac.

Eugen Tomac a spus că, în procesul de selecție, au fost organizate peste 50 de interviuri, iar pentru majoritatea ministerelor au fost analizate mai multe variante de candidați.

Acesta a declarat că discuțiile cu partidele au inclus și criterii politice legate de percepția asupra unor persoane propuse.

„Unii erau: Dom’le, ăștia au înjurat prea mult PSD-ul, deci nu puteți să veniți, pentru că la grup nu vor avea suport. Aici am găsit un compromis, garantându-le tuturor că oamenii pe care îi propun vor fi extrem de onești și responsabili în relația cu toate partidele. Nu vor avea o agendă politică”, a spus Tomac.

El a mai povestit că au existat și situații în care au fost ridicate obiecții legate de faptul că unii candidați nu aveau un istoric politic conturat.

„A fost mult mai comică uneori situația: Dom’le, pe ăsta nu îl puteți propune că n-a înjurat niciodată PSD-ul. Acestea erau unele dintre discuțiile informale”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a mai spus că persoanele propuse pentru funcțiile de miniștri au fost de acord să fie înlocuite dacă acest lucru ar fi contribuit la obținerea votului de învestitură.

„Am avut inclusiv înțelegere din partea tuturor miniștrilor propuși că, atunci când lucrurile se blochează în negocierile cu partidele în ceea ce privește votul, să putem să înlocuim orice nume din lista propusă”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a explicat că, în perioada negocierilor, a observat o schimbare importantă față de situația inițială.

„Mi-am dat seama că de unde am plecat și unde am ajuns era o diferență foarte mare de la o zi la alta. Deși în discuțiile informale toată lumea îmi transmitea că există încă soluții de a reașeza lucrurile, dar evident că nimeni nu venea cu propuneri concrete cum putem debloca situația creată chiar de domniile lor”, a spus acesta.

El a declarat că, în momentul în care a constatat că șansele pentru obținerea votului în Parlament au scăzut, a decis să își retragă mandatul.

„În clipa în care am constatat că perspectiva de a obține un vot de investire a scăzut semnificativ, am avut o discuție cu colegii mei. I-am informat că nu mai avem nicio șansă să obținem un vot de investire în Parlament”, a declarat Eugen Tomac.

„Ca un om responsabil, mi-am dat seama că pur și simplu în condițiile în care știi că nu ai nicio șansă de reușită, e incorect să mai prelungești cu încă 5 zile o criză”, a conchis Tomac.