Acuzații de o gravitate extremă zguduie scena politică din România, în contextul blocajului prelungit de la Palatul Cotroceni. În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Răzvan Dumitrescu pe 15 iulie 2026, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a dezvăluit acțiunile executivului demis, condus de Ilie Bolojan.

Grindeanu susține că adevăratul motiv pentru care premierul demis și miniștrii PNL-USR refuză să plece acasă, deși au trecut 71 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură cu un record istoric de 281 de voturi, este dorința de a bloca butoanele statului pentru a finaliza contracte de miliarde de euro și a împărți sinecuri și finanțări uriașe către apropiați și rețele de partid.

Sorin Grindeanu a dezvăluit mecanisme financiare extrem de dubioase operate în ultimele săptămâni chiar sub umbrela Guvernului interimar, cu puteri restrânse conform Constituției.

Liderul social-democrat a oferit exemplul unui „tun” financiar acordat din banii publici către o asociație proaspăt apărută în peisaj. „Eu cred că vor să rămână în continuare acolo pentru că au de încheiat în continuare contracte. Aia poate să facă domnule Dumitrescu, și am văzut inclusiv astăzi cum un ONG, apărut în urmă cu două luni, ce să vezi? A primit o finanțare de câteva milioane. Tot un domn de la Timișoara, fostul șef de cabinet al domnului Fritz. Avem în coaliția asta un partid condus de un condamnat pe conflict de interese, Fritz”, a declarat Sorin Grindeanu.

O altă anomalie administrativă majoră reclamată de liderul PSD vizează companiile naționale aflate sub incidența OUG 109, privind guvernanța corporativă. Grindeanu acuză Guvernul de tip Bolojan că forțează numiri pe bandă rulantă în funcții de management pentru mandate care expiră abia în 2027, doar pentru a se asigura că își lasă oamenii înșurubați în sistem înainte ca un nou executiv cu puteri depline să fie votat.

„Știți că au început să dea concursuri și au început procedurile de concurs pentru posturi la companii unde există contract de management pe 109, care expiră la anul? Și ei dau concursul de acum, că nu se știe când vine alt guvern? Dau concursul de acum pentru manageri care ar trebui să intre la anul pe vremea asta? Pentru aceste lucruri nu există atribuțiuni ale guvernului restrâns”, a avertizat președintele Camerei Deputaților.

Marea bătălie din spatele ușilor închise se dă însă pe Programul SAFE (Security Action for Europe), un megacontract de înzestrare militară și infrastructură cu rol dual evaluat la 16,6 miliarde de euro pentru România.

PSD a contestat dur la Curtea Constituțională ordonanța emisă ilegal de Guvernul Bolojan chiar în ziua moțiunii de cenzură, acuzând că la textul inițial au fost adăugate pe furiș 12 articole suplimentare cu facilități pentru anumiți agenți economici și modificări masive la Codul administrativ.

În plus, Grindeanu a sugerat public că licitațiile sunt netransparente și că o sumă uriașă de 5,6 miliarde de euro din acest program a fost direcționată direct de la Cancelaria Premierului, prin șeful de cabinet Mihai Jurca, către gigantul german Rheinmetall, în loc să fie finanțată industria națională de apărare.

Deși Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea pe fond până pe 23 septembrie 2026, Sorin Grindeanu a confirmat în interviu că, din punct de vedere legal, acest blocaj constituțional are un efect major. Până în toamnă, nicio semnătură pe contractele din programul SAFE nu mai este valabilă, blocând astfel planurile Executivului demis de a gestiona arbitrar fondurile europene destinate apărării.

Pe lângă tunurile economice, Guvernul interimar este acuzat de o încercare masivă de ciuntire a atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate (ANI). Profitând de jaloanele din PNRR, ministerele conduse de PNL și USR au constituit grupuri de lucru, deși un guvern demis nu are dreptul constituțional de a lansa noi politici publice, prin care încearcă să introducă amendamente scandaloase.

Grindeanu a dezvăluit existența unui amendament prin care persoanele găsite de ANI în conflict de interese sau care au produs prejudicii mai mici decât echivalentul a două salarii minime scapă automat de sub incidența legii: „Vă aduceți aminte când săreau prin piață și spuneau că Dragnea vrea să pună prag la abuz în serviciu? Este exact același lucru. PSD nu o să voteze niciodată așa ceva. Ei încearcă să schimbe legi în acest moment ca să salveze liderii USR și PNL, să nu mai fie aplicabile asupra lor”.

Războiul politic de la București este departe de a se încheia, iar Sorin Grindeanu estimează că, din cauza acestui stil de guvernare ultimativ și opac promovat de Ilie Bolojan, un acord pentru un Guvern cu puteri depline nu va putea fi degajat în Parlament mai devreme de sfârșitul lunii august 2026.