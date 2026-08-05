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Avertisment sumbru din partea unui hidrolog: Sudul României riscă deșertificarea. Lupta cu seceta și cu dezinformarea

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Avertisment sumbru din partea unui hidrolog: Sudul României riscă deșertificarea. Lupta cu seceta și cu dezinformareaCultură compromisă de secetă. Sursa foto: Facebook/ Emil- Florian Dumitru
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Din cuprinsul articolului

Efectele schimbărilor climatice lovesc Europa într-un ritm alarmant, continentul nostru încălzindu-se de 3 până la 4 ori mai rapid decât în alte regiuni ale globului. Asta susține Monica Ioniță, cercetătoare și expertă hidrolog, cu zeci de ani de experiență în studiul climatic.

În fața unei crize hidrologice care a secat fluviile majore, specialiștii trag un semnal de alarmă privind viitorul climei și al agriculturii, dar atrag atenția și asupra fenomenului de „fake news” care sabotează măsurile de siguranță.

Hidrolog: România se încălzește alarmant

Monica Ioniță, cercetător și expert hidrolog, invitată în podcastul jurnalistului Vitalie Cojocaru, confirmă cu certitudine că actuala criză este o consecință directă a schimbărilor climatice generate de acțiunea umană.

În anul 2024, România s-a clasat în primele 10 cele mai calde țări din lume, judecând după temperatura medie anuală. Cel mai sumbru scenariu pentru anii următori implică transformarea completă a climei, cu perioade de secetă continuă din primăvară până în toamnă și valuri de căldură neîntrerupte.

Dacă nu se iau măsuri și precipitațiile vor lipsi și în timpul iernii, sudul României riscă să se aridizeze complet și să devină un deșert. Aceste transformări extreme vor afecta dramatic producția agricolă, solul devenind uscat și dur „ca cimentul”, ceea ce ar putea declanșa o migrație climatică masivă către nordul Europei.

Valul de dezinformare și ură din mediul online

Pe lângă lupta cu temperaturile ridicate, autoritățile și oamenii de știință trebuie să combată un val de neîncredere și dezinformare propagat pe rețelele sociale.

O parte din public refuză să creadă în existența secetei, susținând în mod fals că imaginile oficiale publicate de autorități cu Dunărea secată sunt „fake news”. Oamenii de știință și jurnaliștii care prezintă datele reale sunt frecvent ținta înjurăturilor și amenințărilor din mediul online.

Mai grav, anumiți cetățeni au reacționat la apelurile guvernamentale de economisire a energiei prin acte de sfidare, declarând că pornesc intenționat toate electrocasnicele mari în orele de vârf doar pentru a face „în ciudă” autorităților.

Soluții propuse pentru evitarea catastrofei

Pentru a atenua impactul crizei climatice și energetice, specialiștii hidrologi propun un pachet integrat de măsuri și tehnologii. Este esențială creșterea capacității de stocare a energiei solare (prin baterii) pentru a valorifica eficient perioadele lungi de strălucire a soarelui.

Orașele trebuie să implementeze concepte de tip „smart city” care permit captarea și reutilizarea integrală a apei de ploaie. În domeniul agricol, fermierii trebuie să recurgă la sisteme inteligente de irigații (precum cele prin picurare) care să funcționeze dimineața pentru a capta umezeala și roua naturală.

Se recomandă responsabilizarea individuală a consumatorilor casnici, un exemplu concret oferit de experți fiind limitarea timpului petrecut la duș la doar 3 minute, pentru a reduce consumul de apă.

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