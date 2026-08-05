Patru barje vor fi scufundate pe Dunăre pentru a salva alimentarea cu apă a Centralei Nucleare Cernavodă. Intervenția are loc după ce primele măsuri au reușit să oprească scăderea nivelului fluviului și chiar să producă o ușoară creștere a apei în zona centralei.

Operațiunea este programată miercuri după-amiază și face parte din planul autorităților de a redirecționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă necesară funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Autoritățile au anunțat că două dintre barje au fost încărcate chiar în zona unde a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar alte două au fost aduse de la Galați.

Pentru pregătirea intervenției au fost mobilizate două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon, care au spart mecanizat roca rămasă în urma detonărilor. Materialul rezultat a fost încărcat în barjele care urmează să fie scufundate.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, operațiunea este programată să înceapă după ora 14:00.

„După ora 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră se va încărca ultima barjă”, au precizat reprezentanții Apele Române.

Primele rezultate ale lucrărilor sunt considerate încurajătoare de specialiști. Dacă prognozele indicau o scădere zilnică a nivelului Dunării cu aproximativ doi centimetri, după dislocarea stâncii Pârjoaia tendința s-a inversat.

Marți după-amiază, specialiștii au anunțat că nivelul Dunării în zona Cernavodă a devenit staționar, iar ulterior s-a înregistrat o creștere de doi centimetri.

Anterior intervenției, prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estima că nivelul fluviului urma să scadă până la -233 de centimetri în data de 9 august, ceea ce ar fi însemnat o reducere totală de aproximativ 15 centimetri în mai puțin de o săptămână.

Potrivit Apele Române, obiectivul final al lucrărilor este creșterea nivelului Dunării cu până la 10-12 centimetri prin redirecționarea unei părți din debitul fluviului către Dunărea Veche.

Luni, militarii au executat o nouă detonare controlată a stâncii Pârjoaia, operațiune despre care ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că a fost un succes.

Potrivit acestuia, fără această intervenție, Centrala Nucleară de la Cernavodă ar fi putut intra chiar de joi în procedurile de oprire din cauza nivelului insuficient al apei.

„Joi, în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. O zi de funcționare suplimentară a Centralei de la Cernavodă este de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a declarat Radu Miruță. Ulterior, ministrul a salutat și primele rezultate ale intervenției.

„Vești bune: la Centrala Nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte două zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluție!”, a transmis ministrul pe Facebook.

Criza provocată de nivelul redus al Dunării a avut deja efecte asupra sistemului energetic. Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprită în această săptămână, ceea ce a redus producția internă de energie cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza caniculei.

Autoritățile avertizează că, în lipsa creșterii debitului Dunării, există riscul ca și Unitatea 2 să fie afectată, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra producției de energie electrică a României. Scufundarea celor patru barje reprezintă una dintre cele mai importante etape ale intervenției menite să mențină funcționarea centralei și să evite agravarea crizei energetice.