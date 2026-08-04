Seceta prelungită care afectează Europa Centrală și de Est a adus debitul Dunării la niveluri extrem de scăzute. Comisia Europeană a anunțat că monitorizează atent efectele acestei lipse severe de precipitații asupra fluviului. Scăderea cota apei a afectat deja activitatea centralelor nucleare din România și Ungaria, care au fost nevoite să își reducă producția și să funcționeze la capacitate minimă, conform EFE.

Pe lângă sectorul energetic, lipsa apei afectează grav agricultura regională și transportul fluvial. Cu toate acestea, oficialii europeni dau asigurări că, până în acest moment, nu au fost identificate probleme majore în ceea ce privește alimentarea populației și a industriei cu energie electrică.

Reprezentanții Comisiei Europene subliniază că sistemele electroenergetice din statele membre sunt pregătite pentru astfel de situații de criză și că infrastructura regională permite compensarea deficitului de producție.

„Deocamdată, nu vedem probleme de asigurare a aprovizionării. Centralele electrice au deja sisteme de contingenţă în funcţiune şi există de asemenea vânzarea şi schimburile de electricitate între statele membre”, a spus la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene pentru climă şi energie, Anna-Kaisa Itkonen.

În cazul în care condițiile hidrologice se vor înrăutăți, Uniunea Europeană este pregătită să intervină prin mecanisme de sprijin reciproc între țările afectate.

Comisia Europeană şi-a exprimat intenţia de „a convoca un grup de coordonare în domeniul energiei de îndată ce va fi necesar”, a adăugat reprezentanta Comisiei, deşi a admis că trebuie mai întâi ca Bruxelles-ul să aibă „o imagine completă asupra a ceea ce se întâmplă în ţările afectate”.

Situația critică de pe Dunăre este rezultatul unei combinații de factori climatici extremi care au afectat întreaga regiune în ultimele săptămâni. Debitul fluviului a atins praguri minime istorice din cauza volumului redus de precipitații, a scăderii aportului de apă provenit din topirea zăpezilor din Munții Alpi, dar și a valurilor succesive de caniculă care au accelerat evaporarea.

Cu toate acestea, oficialii de la Bruxelles rămân încrezători în capacitatea de reacție a rețelei europene. „Dispunem de mecanisme foarte bune şi de schimburi de solidaritate regională, aşadar, în mod evident, toate acestea vor intra în acţiune de îndată ce va surveni o situaţie care să le justifice”, a mai spus aceeaşi purtătoare de cuvânt a Comisiei.