Datoria externă a României a depășit 230 de miliarde de euro
- Iuliu Vlădescu
- 15 iulie 2026, 14:29
Datoria externă totală a României a continuat să crească în primele cinci luni ale anului 2026, ajungând la 230 914 milioane euro, cu 2 451 milioane euro peste nivelul înregistrat la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR).
Datoria externă pe termen lung rămâne cea mai importantă
Comparativ, după primele patru luni din 2026, majorarea era de 1 087 milioane euro, iar datoria externă totală se situa la 229 550 milioane euro.
Potrivit BNR, cea mai mare parte a obligațiilor externe rămâne reprezentată de datoria pe termen lung, care la 31 mai 2026 a ajuns la 183 922 milioane euro, echivalentul a 79,6 la sută din totalul datoriei externe, în creștere cu 2,0 la sută față de nivelul din 31 decembrie 2025.
În schimb, datoria externă pe termen scurt s-a redus la 46 992 milioane euro, reprezentând 20,4 la sută din totalul datoriei externe, ceea ce înseamnă o scădere de 2,4 la sută comparativ cu finalul anului trecut.
Rata serviciului datoriei, în scădere
Indicatorii privind sustenabilitatea datoriei externe au înregistrat evoluții mixte. INS arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. În același timp, gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2026 a fost de 6,0 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2025.
De asemenea, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2026 a fost de 102,4 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025, potrivit datelor INS.
În ceea ce privește balanța de plăți, România a înregistrat în perioada ianuarie-mai 2026 un deficit de cont curent de 11 425 milioane euro, în scădere față de 12 075 milioane euro în aceeași perioadă din 2025.
Datoria externă, influențată de deficitul comercial
Evoluția datoriei externe a fost influențată de reducerea deficitului comercial și de îmbunătățirea balanței veniturilor secundare. Astfel, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a consemnat un deficit mai mic cu 264 milioane euro.
Totodată, investițiile directe ale nerezidenților în România au fost mai reduse decât în aceeași perioadă a anului trecut. Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 195 milioane euro (comparativ cu 2 913 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2 540 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 345 milioane euro, potrivit datelor BNR.