Datoria externă a României a depășit 230 de miliarde de euro

Datoria externă totală a României a continuat să crească în primele cinci luni ale anului 2026, ajungând la 230 914 milioane euro, cu 2 451 milioane euro peste nivelul înregistrat la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR).

Comparativ, după primele patru luni din 2026, majorarea era de 1 087 milioane euro, iar datoria externă totală se situa la 229 550 milioane euro.

Potrivit BNR, cea mai mare parte a obligațiilor externe rămâne reprezentată de datoria pe termen lung, care la 31 mai 2026 a ajuns la 183 922 milioane euro, echivalentul a 79,6 la sută din totalul datoriei externe, în creștere cu 2,0 la sută față de nivelul din 31 decembrie 2025.

În schimb, datoria externă pe termen scurt s-a redus la 46 992 milioane euro, reprezentând 20,4 la sută din totalul datoriei externe, ceea ce înseamnă o scădere de 2,4 la sută comparativ cu finalul anului trecut.

Indicatorii privind sustenabilitatea datoriei externe au înregistrat evoluții mixte. INS arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. În același timp, gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2026 a fost de 6,0 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2025.

De asemenea, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2026 a fost de 102,4 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025, potrivit datelor INS.

În ceea ce privește balanța de plăți, România a înregistrat în perioada ianuarie-mai 2026 un deficit de cont curent de 11 425 milioane euro, în scădere față de 12 075 milioane euro în aceeași perioadă din 2025.

Evoluția datoriei externe a fost influențată de reducerea deficitului comercial și de îmbunătățirea balanței veniturilor secundare. Astfel, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a consemnat un deficit mai mic cu 264 milioane euro.

Totodată, investițiile directe ale nerezidenților în România au fost mai reduse decât în aceeași perioadă a anului trecut. Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 195 milioane euro (comparativ cu 2 913 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2 540 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 345 milioane euro, potrivit datelor BNR.