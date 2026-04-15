Datoria externă a României a crescut cu 1,5 miliarde de euro în primele două luni din 2026

Datoria externă totală a României a ajuns la 229,96 miliarde de euro la finalul lunii februarie 2026, în creștere cu 1,5 miliarde de euro față de începutul anului, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, care reflectă evoluțiile din perioada ianuarie–februarie.

„În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliarde euro, până la 229,963 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 182,519 miliarde euro la 28 februarie 2026 (79,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2025; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47,444 miliarde euro (20,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5% faţă de 31 decembrie 2025”, arată datele BNR.

În același interval, contul curent al balanței de plăți a consemnat un deficit de 3,191 miliarde euro, mai mic comparativ cu 3,638 miliarde euro în perioada similară din 2025.

Datele arată că deficitul din comerțul cu bunuri s-a redus cu 932 milioane euro, în timp ce excedentul din servicii a fost mai mic cu 225 milioane euro. În același timp, balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare au înregistrat deficite mai mari, cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 1,128 miliarde euro în primele două luni din 2026, în creștere față de 854 milioane euro în perioada ianuarie–februarie 2025.

Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au avut o valoare netă de 1,180 miliarde euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 52 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung s-a situat la 12,9% în perioada ianuarie-februarie 2026, în scădere față de nivelul de 18,4% înregistrat în 2025. În același timp, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a ajuns la 6,7 luni la finalul lunii februarie 2026, comparativ cu șase luni la sfârșitul anului trecut.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 107,3% la 28 februarie 2026, de la 104,4% la 31 decembrie 2025.