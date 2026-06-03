România a intrat în atenția presei germane după semnarea unui contract de apărare estimat la 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni de echipamente militare.

Publicațiile din Germania descriu acordul drept cel mai important succes internațional recent al companiei și evidențiază impactul pe care acesta îl poate avea atât asupra modernizării armatei române, cât și asupra industriei locale de apărare.

Contractul include vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și nave militare. Potrivit informațiilor prezentate de presa germană, livrările sunt programate să înceapă în anul 2028 și să fie finalizate până în 2030.

Cotidianul german Die Zeit notează că Rheinmetall consideră acordul cu România drept cel mai important contract internațional din istoria recentă a companiei. Potrivit publicației, România va achiziționa aproape 300 de vehicule de luptă, sisteme de apărare aeriană, muniție și patru nave militare.

În paralel cu furnizarea echipamentelor, compania germană intenționează să investească sute de milioane de euro în dezvoltarea capacităților industriale din România. Planurile includ extinderea producției locale și transfer de tehnologie către partenerii români.

Publicația germană arată că proiectul ar putea genera mii de locuri de muncă și ar putea implica peste 200 de subcontractori din România și din alte state europene.

Tabloidul german Bild plasează contractul într-un context mai amplu, marcat de creșterea investițiilor europene în apărare după invazia Rusiei în Ucraina.

Potrivit publicației, statele europene și-au accelerat programele de înzestrare militară, ceea ce a determinat o creștere semnificativă a cererii pentru muniție, sisteme antiaeriene și vehicule blindate.

Bild amintește că România a comandat vehicule Lynx, sisteme de apărare aeriană, muniție și nave militare. Publicația citează declarațiile directorului general al Rheinmetall, Armin Papperger, care a descris acordul drept un succes important pentru companie și o contribuție la consolidarea securității europene.

Revista Der Spiegel analizează acordul din perspectiva securității regionale și a eforturilor europene de consolidare a capacităților de apărare.

Publicația subliniază că o parte importantă a producției va fi realizată în România. Rheinmetall intenționează să dezvolte capacități industriale locale și să extindă colaborarea cu firme românești din sectorul apărării.

Potrivit declarațiilor citate de Der Spiegel, șeful Cancelariei premierului României, Mihai Jurca, a afirmat că peste jumătate din producție va fi realizată în România sau în parteneriat cu companii românești.

Această componentă industrială este prezentată drept unul dintre cele mai importante beneficii ale acordului, deoarece poate contribui la dezvoltarea sectorului național de apărare și la crearea unor noi locuri de muncă.

Publicația de specialitate Europäische Sicherheit & Technik (ES&T) oferă detalii suplimentare despre structura și finanțarea programului.

Potrivit sursei, România a solicitat finanțări de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, fiind depășită doar de Polonia. Din această sumă, aproximativ 9,5 miliarde de euro sunt destinate modernizării armatei și infrastructurii militare.

ES&T precizează că elementul central al acordului îl reprezintă achiziția a 298 de vehicule de luptă Lynx KF41, evaluate la aproximativ 3,3 miliarde de euro.

Vehiculele urmează să fie produse prin Rheinmetall Automecanica, companie creată în parteneriat cu producătorul român Automecanica Mediaș.

Pe lângă vehiculele blindate, contractul include șapte sisteme de apărare antiaeriană Skynex, destinate combaterii dronelor, rachetelor și proiectilelor de artilerie.

Pachetul mai cuprinde două sisteme mobile Skyranger 35 și două sisteme Millennium, utilizate pentru protecția infrastructurii militare, a trupelor și a navelor.

Valoarea componentei de apărare antiaeriană este estimată la aproximativ 982 de milioane de euro.

Separat, România intenționează să achiziționeze peste 400.000 de proiectile programabile AHEAD, contract evaluat la aproximativ 450 de milioane de euro.

Acordul mai include două nave maritime de patrulare și două ambarcațiuni de salvare pentru submarine, componentă estimată la aproximativ 920 de milioane de euro.