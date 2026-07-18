Utilizarea serviciilor de roaming între România și Republica Moldova a continuat să crească în 2025, potrivit unui raport comun publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației din Republica Moldova (ANRCETI/ARCOM, conform sursei citate) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM), preluat de Logos-Press.

Datele arată o creștere a numărului de utilizatori, a traficului de internet mobil și consolidarea beneficiilor aduse de acordul bilateral privind reducerea tarifelor de roaming.

Raportul, publicat la 18 iulie 2026, evidențiază că al patrulea an de aplicare a acordului dintre cele două state a adus rezultate semnificative, pe fondul reducerii costurilor pentru utilizatori și al pregătirii Republicii Moldova pentru integrarea în regimul european „Roaming ca acasă”, aplicabil de la 1 ianuarie 2026.

În anul 2025, utilizatorii din România și Republica Moldova au acumulat aproximativ 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a acordului.

Raportul arată că:

14% dintre utilizatorii din Republica Moldova au folosit servicii de roaming în România;

1,4% dintre utilizatorii din România au utilizat roamingul în Republica Moldova.

Evoluția reflectă creșterea mobilității cetățenilor și intensificarea legăturilor economice, turistice și personale dintre cele două țări.

Traficul de date mobile a reprezentat principalul motor al dezvoltării roamingului bilateral.

Potrivit raportului:

traficul de internet realizat de utilizatorii moldoveni aflați în România a crescut cu 33% în 2025;

utilizatorii români aflați în Republica Moldova au generat un trafic de internet cu 68% mai mare decât în anul precedent.

Creșterea este explicată atât prin majorarea cu 14% a numărului total de utilizatori, cât și prin consumul tot mai ridicat de servicii digitale pe dispozitive mobile.

Autoritățile consideră că tendința va continua și în următorii ani, în contextul reducerii continue a tarifelor și al armonizării legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene.

În prezent, cetățenii români care călătoresc în Republica Moldova și cetățenii moldoveni care ajung în România pot utiliza serviciile de:

telefonie mobilă;

SMS;

internet mobil, în condiții tarifare similare celor din țara de origine, în limita politicii de utilizare rezonabilă aplicate de operatorii de comunicații.

Aceste facilități au redus semnificativ costurile suportate de utilizatori și au încurajat folosirea serviciilor mobile în timpul călătoriilor dintre cele două state.

Acordul privind reducerea tarifelor pentru serviciile de roaming internațional și apelurile internaționale dintre România și Republica Moldova a fost semnat la 11 februarie 2022 de guvernele celor două țări.

Implementarea acestuia este coordonată de autoritățile de reglementare din domeniul comunicațiilor din cele două state, iar măsurile adoptate între 2022 și 2025 au dus la reducerea treptată a costurilor pentru utilizatori.

Un pas important l-a reprezentat integrarea Republicii Moldova în regimul european „Roaming ca acasă”, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2026, măsură care apropie și mai mult piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova de cea a Uniunii Europene.

Creșterea constantă a utilizării serviciilor de roaming și a consumului de internet mobil indică faptul că acordul bilateral produce efecte concrete pentru milioane de utilizatori care călătoresc între România și Republica Moldova.