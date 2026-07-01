O decizie istorică marchează o nouă etapă în evoluția comunicațiilor globale. Finlanda a oprit oficial rețeaua sa tradițională de telefonie fixă, punând capăt unei perioade de funcționare de aproape un secol și jumătate. Prin această măsură, statul nordic se alătură grupului select de națiuni care au realizat o tranziție completă către infrastructura modernă de telefonie digitală, anunță AFP.

Procesul de modernizare a comunicațiilor avansează rapid pe continentul european. State precum Estonia, Țările de Jos, Norvegia și Spania au renunțat deja complet la vechile rețele cu fir. În paralel, la nivel mondial, tot mai multe țări implementează rețele extinse de fibră optică. Această tehnologie de ultimă generație are capacitatea de a asigura în mod simultan atât conexiunea la internet de mare viteză, cât și serviciile de apeluri vocale.

Infrastructura de telefonie fixă din Finlanda a fost implementată inițial în anii 1880, reprezentând fundamentul conexiunilor la distanță timp de generații. Totuși, expansiunea tehnologică modernă a înlocuit treptat cablurile clasice din cupru. Este o evoluție firească pentru țara care a dat lumii compania Nokia, unul dintre principalii pionieri ai comunicațiilor mobile globale. În prezent, utilitatea posturilor telefonice fixe a fost substituită integral de dispozitivele mobile și de rețelele de date.

Compania Elisa, ultimul operator major de telecomunicații de pe piața finlandeză care mai administra o astfel de rețea clasică, a marcat acest moment printr-un eveniment special. Finalul serviciului istoric a fost consfințit printr-o convorbire simbolică purtată între Topi Manner, directorul general al companiei, și Jarkko Saarimaki, conducătorul Agenției naționale pentru comunicații și transporturi.

În cadrul dialogului orientat spre perspectivele tehnologiei mobile, cei doi oficiali au evocat momente de nostalgie legate de aparatele fixe. Directorul companiei Elisa și-a amintit de perioada adolescenței sale petrecute în capitala Marii Britanii, în anii '80, când obișnuia să sune acasă o singură dată pe săptămână. Convorbirea se desfășura mereu la o oră stabilită din timp, pentru a avea certitudinea că toți membrii familiei erau adunați în jurul receptorului.

Decizia de închidere nu a fost una neașteptată. Operatorul Elisa comunicase încă de la începutul acestui an planul de desființare a serviciului. Reprezentanții companiei au explicat la acel moment că numărul utilizatorilor activi scăzuse dramatic, ajungând la doar câteva mii de persoane la nivel național, în condițiile în care vânzarea de noi abonamente fusese sistată complet în ultimii ani.

În peisajul actual din Finlanda, singurele entități care mai asigură funcționarea unor linii fixe sunt exclusiv câțiva operatori de dimensiuni locale. Aceștia mai gestionează un număr insignifiant de câteva mii de abonamente destinate strict apelurilor locale.