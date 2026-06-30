Justitie

Dumitru Prunariu a câștigat în primă instanță procesul cu Consiliul Național de Etică

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Dumitru Prunariu a câștigat în primă instanță procesul cu Consiliul Național de EticăDumitru Prunariu. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a admis, pe 25 iunie 2026, cererea formulată de Dumitru-Dorin Prunariu și Marius Ioan Piso împotriva Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Instanța a anulat Decizia CNECSDTI nr. 3098/06.02.2024 și Hotărârea CNECSDTI nr. 42/31.08.2023 privind aprobarea Raportului Final CNECSDTI nr. 42/31.08.2023.

Soluția pe scurt a instanței:

„Admite cererile de chemare în judecată conexate formulate de reclamanţii Prunariu Dumitru-Dorin şi Piso Marius-Ioan în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării şi intervenientul forţat Agenţia Spaţială Română. Anulează Decizia CNECSDTI nr. 3098/06.02.2024 şi Hotărârea CNECSDTI nr. 42/31.08.2023 privind aprobarea Raportului Final CNECSDTI nr. 42/31.08.2023. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Procesul a debutat în vara anului 2024. CNECSDTI îl sancționase pe Dumitru Prunariu pentru presupus conflict de interese, constatând că în perioada mai 2012 – noiembrie 2013, în calitate de Director SP2 infrastructură al Agenției Spațiale Române (ROSA), a ocupat simultan și funcția de președinte al Asociației Române pentru Tehnologie și Industrie Spațială (ROMSPACE), entitate care a beneficiat de fonduri din Programul STAR al ROSA.

Consiliul a aplicat sancțiunile prevăzute de Legea nr. 206/2004:

  • interzicerea, pentru o perioadă de 3 ani, a accesului la finanțare din fonduri publice destinate cercetării-dezvoltării;
  • suspendarea, pe o perioadă de 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere.

Hotărârea nr. 42/31.08.2023 a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” din 23 de membri.

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Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia

Replica lui Prunariu

Dumitru Prunariu a calificat decizia inițială drept „o situație abuzivă și neconformă cu realitatea datorată concluziilor tendențioase ale unui corp de control al MCID și al Consiliului de Etică din august 2023”.

El a susținut că nu a fost niciodată asociat în ROMSPACE, ci doar angajat din 2013, după ce a părăsit pozițiile din Programul STAR, și că nu a luat nicio decizie de favorizare a proiectelor.

Cine este Dumitru Prunariu

Dumitru-Dorin Prunariu este primul și singurul român care a zburat în spațiu. Pe 14 mai 1981, a participat la misiunea Soiuz-40, alături de cosmonautul sovietic Leonid Popov. Misiunea a durat 7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde. A parcurs 5.260.000 de kilometri și a devenit al 103-lea om care a ajuns în spațiu.

Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs. Dosarul privind presupusul conflict de interese continuă să stârnească dezbateri în mediul academic și spațial românesc.

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