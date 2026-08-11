Google Maps începe să distribuie o nouă interfață de navigație, numită Immersive Navigation, care transformă harta clasică într-o reprezentare 3D mai apropiată de ceea ce vede șoferul pe drum. Actualizarea include clădiri, poduri, semafoare, indicatoare și benzi de circulație evidențiate mai clar și este destinată telefoanelor Android și iPhone, precum și Android Auto și Apple CarPlay. Noua experiență de navigație a început să fie activată pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite. Google distribuie însă funcția treptat, iar activarea pare să depindă inclusiv de setări aplicate de la distanță pe serverele companiei.

Una dintre modificările importante vizează perspectiva hărții în timpul deplasării. Google Maps poate apropia automat imaginea înainte de un viraj și poate reveni la o perspectivă mai largă după efectuarea manevrei.

În anumite situații, clădirile afișate în format 3D pot deveni transparente atunci când blochează vizual traseul pe care șoferul trebuie să îl urmeze.

Benzile de circulație sunt, de asemenea, afișate mai clar, astfel încât utilizatorul să poată vedea din timp unde trebuie să se poziționeze. Pe hartă apar și elemente precum semafoarele și indicatoarele Stop, pentru o identificare mai ușoară a intersecțiilor.

Actualizarea aduce și o integrare mai profundă a asistentului Gemini.

Inteligența artificială poate furniza indicații folosind repere vizibile din lumea reală, precum clădiri sau benzinării, și nu doar distanțe sau denumiri de străzi.

Gemini poate explica și diferențele dintre traseele alternative disponibile.

De exemplu, utilizatorul poate afla dacă un traseu este mai rapid, dar presupune plata unor taxe, sau dacă o altă variantă evită autostrada, dar presupune o distanță mai mare.

Immersive Navigation este destinată atât telefoanelor Android și iPhone, cât și sistemelor Android Auto și Apple CarPlay.

Noua interfață poate fi afișată pe ecranul mașinii atunci când funcția este activată pe telefonul conectat.

Distribuirea a început deja pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite, iar Google activează treptat noua experiență.