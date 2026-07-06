Google pregătește o schimbare importantă pentru telefoanele Android, iar decizia a atras critici din partea mai multor organizații care promovează accesul liber la aplicații și dezvoltarea independentă de software. Acestea avertizează că noile reguli privind instalarea aplicațiilor din alte surse decât magazinul oficial ar putea limita opțiunile utilizatorilor și controlul pe care aceștia îl au asupra dispozitivelor, arată Computerhoy.20minutos.es.

Un grup format din 71 de organizații de software liber și open-source din 23 de țări a criticat planurile Google, avertizând că schimbările anunțate ar putea transforma modul în care funcționează telefoanele Android.

„Telefonul tău este pe cale să nu mai fie al tău”, au transmis reprezentanții organizațiilor, care consideră că noile măsuri ar putea crea o formă de control mai strict asupra aplicațiilor care pot fi instalate pe dispozitive.

Nemulțumirile vizează în special modificările legate de aplicațiile descărcate din afara magazinului oficial Google Play, o practică apreciată de mulți utilizatori Android datorită flexibilității oferite.

Compania americană respinge acuzațiile și afirmă că scopul noilor reguli este protejarea utilizatorilor împotriva aplicațiilor periculoase și a dezvoltatorilor care încearcă să rămână anonimi.

Matthew Forsythe, director pentru managementul produselor de securitate a aplicațiilor Android, explică faptul că verificarea dezvoltatorilor are rolul de a reduce riscurile generate de programele malițioase.

Potrivit acestuia, Google încearcă să împiedice persoanele rău intenționate să folosească anonimatul pentru distribuirea unor aplicații care pot afecta siguranța utilizatorilor.

Google compară noul sistem cu verificările de securitate din aeroporturi, unde identitatea unei persoane este confirmată înainte de acces. Criticii susțin însă că Android dispune deja de metode de protecție care nu necesită un control atât de mare din partea companiei.

În același timp, în Europa continuă discuțiile privind influența marilor companii tehnologice, autoritățile încercând să limiteze dominația platformelor importante, în timp ce firme precum Google avertizează că unele măsuri ar putea afecta experiența utilizatorilor.