Google schimbă regulile pe Android. Instalarea aplicațiilor devine mai complicată

Google introduce noi reguli de securitate pentru sistemul Android, care vizează limitarea instalării aplicațiilor din surse neoficiale și reducerea riscurilor asociate atacurilor cibernetice, potrivit El Economista.

Compania americană schimbă modul în care utilizatorii pot descărca aplicații din afara magazinelor oficiale, impunând condiții mai stricte pentru dezvoltatori și utilizatori. Astfel, aplicațiile vor trebui să provină de la dezvoltatori verificați, indiferent dacă sunt distribuite prin Google Play, magazine alternative sau direct de pe site-uri.

Măsura vine în contextul în care aplicațiile neoficiale sunt considerate una dintre principalele surse de infectare cu malware. Acestea pot ascunde programe periculoase, capabile să colecteze date personale sau financiare ori să introducă costuri ascunse pentru utilizatori.

Pentru cei care aleg totuși să instaleze aplicații din surse necunoscute, procesul devine mult mai riguros. Utilizatorii vor trebui să activeze modul dezvoltator, o setare care permite accesul la funcții avansate, dar și menține active mecanismele de securitate. Ulterior, va fi necesară repornirea dispozitivului, o etapă menită să întrerupă eventuale conexiuni suspecte sau intervenții externe.

Accesul va fi permis doar după o autentificare suplimentară, prin metode precum amprentă, recunoaștere facială sau cod PIN. În plus, utilizatorul va trebui să aștepte 24 de ore înainte de a putea finaliza instalarea aplicației respective.

Această perioadă de așteptare este considerată esențială de către Google. Potrivit explicațiilor oferite pe platformele dedicate dezvoltatorilor, intervalul de timp are rolul de a preveni atacurile în timp real și de a oferi utilizatorului un răgaz pentru a evalua riscurile. În același timp, măsura limitează posibilitatea ca infractorii cibernetici să convingă rapid utilizatorii să dezactiveze protecțiile existente.

La finalul procesului, utilizatorii vor trebui să confirme în mod explicit că își asumă riscurile asociate instalării aplicației dintr-o sursă neverificată.

Noua politică nu elimină complet libertatea specifică ecosistemului Android, care permite instalarea aplicațiilor din afara platformelor oficiale, dar introduce bariere suplimentare. Prin aceste schimbări, Google încearcă să găsească un echilibru între flexibilitatea oferită utilizatorilor și nevoia tot mai mare de protecție împotriva amenințărilor digitale.