Un proiect ambițios care își propune să construiască un oraș plutitor capabil să găzduiască până la 80.000 de persoane a revenit în atenția publicului internațional, potrivit New York Post.

Denumit Freedom Ship, conceptul prevede realizarea unei structuri maritime uriașe care ar funcționa ca o comunitate permanentă și ar naviga în jurul lumii, completând un circuit global aproximativ o dată la doi ani.

Proiectul, conceput inițial în anii 1990 de inginerul american Norman Nixon, este promovat în prezent de Freedom Cruise Line International, companie condusă de Roger Gooch.

Deși nu a intrat încă în faza de construcție, inițiativa este prezentată din nou investitorilor, dezvoltatorii susținând că interesul pentru concept rămâne ridicat.

Potrivit planurilor publicate de dezvoltatori, Freedom Ship ar avea aproape 1,8 kilometri lungime și aproximativ 250 de metri lățime, devenind una dintre cele mai mari structuri maritime construite vreodată. Nava ar dispune de aproximativ 30 de punți și ar putea găzdui simultan 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de turiști și 20.000 de membri ai echipajului.

Conceptul depășește modelul unei nave de croazieră. Proiectanții vorbesc despre un adevărat oraș plutitor, cu locuințe, școli, facilități medicale, spații comerciale și zone de recreere. În planurile prezentate apar hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee, un parc acvatic, un centru de convenții, un stadion cu 15.000 de locuri și multiple spații verzi.

Un spital complet și un sistem educațional care să acopere toate nivelurile de învățământ, de la școala primară până la studii universitare, sunt de asemenea incluse în proiect.

Spre deosebire de navele de croazieră tradiționale, Freedom Ship este gândit ca un mediu urban permanent. Dezvoltatorii afirmă că locuitorii ar putea trăi, lucra și studia la bord fără a fi nevoiți să se stabilească într-un port anume.

Din cauza dimensiunilor sale, nava nu ar putea acosta în majoritatea porturilor lumii. Planul prevede staționarea în apropierea coastelor și transferul pasagerilor și al mărfurilor cu ajutorul feriboturilor și al elicopterelor. Proiectul include opt heliporturi și infrastructură dedicată transportului între navă și uscat.

🚢🌊 Nearly a mile long and 80,000 on board – welcome to the first floating city! Bigger than ANY vessel ever built, the epic Freedom Ship concept features homes, schools, a state-of-the-art hospital, shops, and more a self-sustaining ocean utopia circling the globe! 🏙️⚓️… pic.twitter.com/b76oeuYXJP — Miguel Sihman 🗨 (@migsihx) June 2, 2026

Potrivit promotorilor, orașul plutitor ar urma să circumnavigheze globul în aproximativ doi-trei ani, rămânând în mare parte în apele internaționale.

Deși ideea există de peste trei decenii, Freedom Ship nu a depășit până acum faza de proiect. Costurile estimate au variat de-a lungul timpului între 10 și peste 16 miliarde de dolari, în funcție de configurația propusă și de evoluția pieței construcțiilor navale.

Roger Gooch, actualul promotor al inițiativei, a declarat în mai multe interviuri că principalul obstacol rămâne atragerea capitalului necesar. Potrivit acestuia, dacă finanțarea va fi asigurată, construcția ar putea dura aproximativ patru ani și ar putea începe în Asia de Sud-Est

Experți și analiști din domeniul maritim au exprimat de-a lungul timpului rezerve privind fezabilitatea economică și tehnică a proiectului, având în vedere dimensiunea fără precedent a structurii și costurile foarte ridicate implicate.

Chiar dacă Freedom Ship rămâne deocamdată un proiect pe hârtie, conceptul de oraș plutitor continuă să genereze interes în industria maritimă și în domeniul urbanismului. Susținătorii săi îl prezintă drept o posibilă comunitate globală mobilă, capabilă să combine locuirea permanentă cu călătoria continuă în jurul lumii.

Deocamdată însă, viitorul Freedom Ship depinde în primul rând de obținerea finanțării necesare pentru transformarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte maritime concepute vreodată într-o construcție reală.