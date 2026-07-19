Londra rămâne principala destinație pentru mulți români care vizitează Regatul Unit, însă ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Portman, spune că există și alte orașe care merită incluse pe lista de călătorii. Într-un interviu acordat Mediafax, diplomatul a recomandat Manchester, Birmingham, Edinburgh și Belfast, despre care afirmă că oferă experiențe diferite, o viață culturală bogată și găzduiesc comunități românești bine integrate.

Mesajul ambasadorului vine într-un context în care interesul românilor pentru Regatul Unit rămâne ridicat, atât din motive turistice, cât și datorită legăturilor create de una dintre cele mai numeroase comunități românești din Europa.

Potrivit interviului, aceste orașe pot oferi vizitatorilor o perspectivă mai amplă asupra Marii Britanii decât cea cunoscută prin capitală.

Primul oraș recomandat este Manchester, cunoscut la nivel internațional pentru patrimoniul său industrial, muzeele, scena muzicală și fotbalul de elită.

Pe lângă atracții precum Muzeul Științei și Industriei sau cartierul Northern Quarter, orașul găzduiește o comunitate românească numeroasă, iar conexiunile aeriene directe îl transformă într-o destinație accesibilă pentru turiștii din România.

Birmingham este al doilea oraș ca mărime din Regatul Unit și unul dintre cele mai multiculturale centre urbane ale țării.

Ambasadorul britanic subliniază că orașul oferă o viață culturală activă, numeroase spații verzi și zone comerciale importante. Tot aici trăiește o comunitate semnificativă de români, integrată în domenii precum sănătatea, construcțiile, educația și serviciile.

Capitala Scoției este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa, datorită centrului istoric inclus în patrimoniul UNESCO, Castelului Edinburgh și festivalurilor culturale organizate anual.

Potrivit lui Giles Portman, orașul reprezintă o alternativă excelentă pentru cei care doresc să descopere o altă față a Regatului Unit, diferită de ritmul și aglomerația Londrei.

Pe lista ambasadorului se află și Belfast, capitala Irlandei de Nord, care în ultimii ani a devenit o destinație tot mai căutată de turiști.

Orașul este cunoscut pentru muzeul dedicat vasului Titanic, cartierele istorice și investițiile din ultimul deceniu în infrastructură și turism. De asemenea, aici locuiește o comunitate românească activă, care contribuie la economia locală.

În interviul acordat Mediafax, Giles Portman a evidențiat că românii stabiliți în Regatul Unit sunt apreciați pentru profesionalism și pentru contribuția adusă societății britanice.

Diplomatul consideră că aceste comunități reprezintă o punte importantă între România și Marea Britanie și îi încurajează pe cei care ajung în Regatul Unit să descopere diversitatea culturală și regională a țării, nu doar obiectivele turistice din Londra.

Recomandarea ambasadorului vine și ca o invitație de a explora destinații care combină patrimoniul istoric, viața culturală și peisajele specifice fiecărei regiuni, oferind o imagine mai completă asupra Regatului Unit.