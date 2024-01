Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, despre amenințările rusești: Scopul este de a ne diviza

Giles Portman a fost întrebat de cât de mare este pericolul campaniilor ruse de dezinformare pentru acest an. Mai ales că sunt alegeri în mai multe state importante din UE și SUA. Ambasador britanic la București, Giles Portman, care a condus East StratCom Task Force, o unitate responsabilă de combaterea operațiunilor de manipulare și propagandă ale Kremlinului, a declarat:

„Cred că lecţia ultimilor ani este că am avut dreptate să fim îngrijoraţi şi că am avut dreptate să atragem atenţia la dezinformarea rusă. Scopul acesteia este de a ne diviza, de a ne deruta şi de a scuza comportamentul inacceptabil al Rusiei. Şi acest lucru este la fel de valabil şi acum ca atunci când am început să monitorizăm dezinformarea. Şi se va profita de orice ocazie pentru a provoca diviziuni în societate şi pentru a semăna discordie, inclusiv de alegeri. Trebuie doar să fim cu toţii conştienţi de acest lucru în acest an extrem de important pentru alegerile din România, din Marea Britanie, din Statele Unite, din multe alte ţări”, a declarat Giles Portman.

Giles Portman. Sursa foto: Facebook

Giles Portman, despre ameninţările Rusiei

„Trebuie să continuăm să ne perfecţionăm, să continuăm să facem schimb de informaţii şi să creştem rezilienţa societăţii la provocarea şi ameninţarea dezinformării externe”, a subliniat Portman.

„Nu este acesta neapărat modelul pe care l-am observat când am lucrat la East StratCom. De fapt, uneori, cu cât eşti mai aproape de ameninţare, cu atât eşti mai conştient de ea. Iar uneori au fost ţări mai îndepărtate care au fost mai puţin conştiente de această provocare. Aşadar, nu cred că este uşor să tragem concluzii simple ca aceasta. Cred că este important să continuăm să facem schimb de experienţă şi de bune practici, iar toate ţările şi partenerii pot contribui la această imagine de ansamblu a ecosistemului dezinformării”, a explicat Giles Portman.

Giles Portman. Sursa foto: Facebook

Ambasadorul britanic: susţinem cu fermitate rezistența Republicii Moldova

Giles Portman a dat asigurări că Regatul Unit susţine cu fermitate rezistența Republicii Moldova la ameninţările ruseşti.

„În ceea ce priveşte Republica Moldova, susţinem cu fermitate capabilităţile sale în termeni de a rezista la ameninţările ruseşti. Aş spune două lucruri. În primul rând există, bineînţeles, o prezenţă rusă în Transnistria. Este o prezenţă care este contrară legii internaţionale. Aşa că trupele ruseşti şi prezenţa rusă ar trebui să părăsească Transnistria. Iar al doilea lucru pe care l-aş spune este că susţinem reintegrarea paşnică deplină a Transnistriei în Republica Moldova. Dar aceasta trebuie să fie o discuţie internă. Ambele părţi trebuie să se angajeze diplomatic şi cu bună credinţă şi să ajungă la o soluţie în acest sens. Trebuie să fie o soluţie internă, dar bineînţeles o sprijinim extern”, a declarat ambasadorul Giles Portman.