Lidl a anunțat extinderea unui program care permite distribuirea gratuită a alimentelor rămase nevândute, după ce un proiect-pilot desfășurat în Marea Britanie a avut rezultate peste așteptări, potrivit Daily Express.

Inițiativa va fi implementată în 196 de magazine, în parteneriat cu organizația Neighbourly și aplicația Olio, cu scopul de a reduce risipa alimentară și de a sprijini comunitățile locale.

Programul, testat din luna mai în aproximativ 20 de magazine Lidl din Regatul Unit, implică voluntarii „Food Waste Heroes” ai platformei Olio, care colectează produsele alimentare rămase la finalul zilei și le distribuie gratuit persoanelor din apropiere.

Extinderea este considerată importantă deoarece ar putea salva anual mii de tone de alimente care, în lipsa acestui sistem, ar fi ajuns la deșeuri.

Potrivit Lidl, voluntarii Olio preiau surplusul alimentar seara, înainte de închiderea magazinelor. Printre produsele distribuite se numără alimente refrigerate, carne, pește, carne de pasăre și produse de panificație pregătite în brutăriile Lidl.

Aceste produse sunt oferite gratuit vecinilor, familiilor, adăposturilor și organizațiilor comunitare. Rețeaua de voluntari intervine în special în situațiile în care organizațiile caritabile partenere nu pot ridica surplusul alimentar disponibil.

Astfel, sistemul adaugă un nivel suplimentar de redistribuire, fără a înlocui colaborarea existentă dintre Lidl și organizațiile caritabile.

Primele rezultate au convins retailerul să extindă programul la nivel național. În cele aproximativ 20 de magazine incluse în faza de testare au fost salvate, în medie, circa 1.200 de kilograme de alimente pe săptămână.

Conform estimărilor Lidl, implementarea în cele 196 de magazine participante va permite redistribuirea a aproximativ 5.000 de tone de alimente anual. Retailerul estimează că această cantitate echivalează cu aproximativ 11,9 milioane de mese care vor putea ajunge la persoane aflate în nevoie.

Reducerea risipei alimentare reprezintă una dintre prioritățile asumate de numeroși retaileri europeni, în contextul în care milioane de tone de produse comestibile sunt aruncate anual, în timp ce tot mai multe familii se confruntă cu dificultăți financiare.

Steve Butterworth, directorul executiv al Neighbourly, a declarat că obiectivul programului este ca cât mai multe alimente perfect comestibile să ajungă la oamenii care au nevoie de ele.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să ne asigurăm că cât mai multe alimente comestibile aflate în surplus ajung la persoanele din comunitățile care au cea mai mare nevoie de ele. Prin extinderea programului și prin implicarea voluntarilor «Food Waste Heroes» de la Olio, oferim Lidl un nivel suplimentar de redistribuire. Nu este vorba despre redirecționarea alimentelor departe de organizațiile caritabile, ci despre crearea unor noi posibilități pentru ca produsele proaspete și refrigerate să ajungă la acestea și să nu fie irosite atunci când o organizație nu le poate ridica”, a explicat acesta.

Inițiativa vine într-un moment în care reducerea risipei alimentare și reutilizarea surplusului au devenit obiective importante pentru marile lanțuri de magazine din Europa.

Prin colaborarea dintre Lidl, Neighbourly și Olio, alimentele care îndeplinesc standardele de siguranță, dar nu mai pot fi comercializate, sunt redirecționate rapid către comunitate, în loc să fie eliminate.

Extinderea programului la aproape 200 de magazine marchează una dintre cele mai ample inițiative de redistribuire a surplusului alimentar derulate de retailer în Regatul Unit.