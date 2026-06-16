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Hrană vândută în Lidl, retrasă de urgență din magazine. Alertă pentru deținătorii de pisici

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Hrană vândută în Lidl, retrasă de urgență din magazine. Alertă pentru deținătorii de pisiciPisică. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea voluntară de la comercializare a unui produs de hrană umedă pentru pisici vândut în magazinele Lidl România, ca măsură de precauție pentru protejarea sănătății animalelor de companie.

Decizia a fost luată de producătorul Partner in Pet Food NL BV, în urma unor controale de calitate.

Fibre de plastic identificate în produs

Potrivit ANSVSA, produsul vizat este Coshida Selection – hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic cu ficat și vită, 405 grame.

În urma verificărilor de calitate, în compoziția produsului au fost identificate fibre de plastic albastru, motiv pentru care producătorul a decis retragerea acestuia de pe piață.

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Produse cu termen de valabilitate 2028, vizate de retragere

Rechemarea vizează produsele cu termen de valabilitate 2 aprilie 2028 și 3 aprilie 2028.

ANSVSA a precizat că măsura este una preventivă și are scopul de a evita orice risc asupra sănătății animalelor de companie.

Recomandările ANSVSA pentru cei care dețin pisici

Pisici

Sursa foto: Arhiva EVZ

Autoritatea recomandă proprietarilor de animale să nu administreze produsul pisicilor, pentru a preveni eventuale probleme de sănătate.

„ANSVSA recomandă consumatorilor să nu administreze produsul animalelor de companie, pentru a evita eventuale riscuri asupra sănătăţii acestora”, a transmis instituția.

Produsul poate fi returnat în magazinele Lidl

Produsele vizate au fost comercializate în rețeaua Lidl România.

Clienții le pot returna în orice magazin Lidl din țară, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi rambursată integral.

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