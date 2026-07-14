Din cuprinsul articolului Produsul poate fi returnat fără bon fiscal

Un lot de înghețată comercializat în magazinele Lidl din România a fost retras de la vânzare, după ce s-a constatat că nu poate fi exclusă prezența nucilor caju, un alergen care poate provoca reacții severe în cazul persoanelor sensibile. Anunțul a fost făcut marți de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit instituției, furnizorul Motido GmbH & Co. KG a inițiat rechemarea produsului „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”, din lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027.

ANSVSA avertizează că persoanele alergice la nucile caju nu trebuie să consume produsul din lotul menționat.

„Persoanele alergice la nucile caju sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat, din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur”, a transmis instituția.

Lidl România a retras deja lotul vizat de la comercializare și îi informează pe clienți că pot returna produsul în orice magazin din rețea. Contravaloarea acestuia va fi rambursată integral, inclusiv în lipsa bonului fiscal.

Rechemarea se aplică exclusiv lotului D2W48J25R1, celelalte produse comercializate sub marca Gelatelli nefiind afectate.