Două sortimente de semințe comercializate în magazinele Penny au fost retrase de la vânzare după depășirea nivelului maxim admis de acid cianhidric. ANSVSA a anunțat că produsele nu trebuie consumate și pot fi returnate în orice magazin Penny, inclusiv fără prezentarea bonului fiscal.

Retragerea este realizată de furnizorul Encinger SK s.r.o. și vizează doar produsele care au datele de expirare menționate în informarea transmisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

„Furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piaţă două sortimente de seminţe marca WELLGOOD, întrucât a fost depăşit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existenţa unui risc pentru sănătate”, se precizează într-un comunicat al ANSVSA.

Primul produs vizat este WELLGOOD Semințe de in 200 g / Flax Seeds 200 g, cu numărul GTIN 4070308146454. Rechemarea se aplică produselor care au date de expirare cuprinse între 20 noiembrie 2026 și 9 februarie 2027. Al doilea sortiment este WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g, identificat prin numărul GTIN 4337256946483. Sunt vizate produsele cu date de expirare cuprinse între 29 august 2026 și 3 noiembrie 2026.

Stocurile afectate au fost deja scoase de la vânzare. Rechemarea se aplică exclusiv produselor livrate în magazinele Penny care corespund sortimentelor și datelor de expirare indicate.

ANSVSA le recomandă persoanelor care au cumpărat semințele să verifice ambalajele și să nu consume produsele care fac parte din loturile retrase.

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugaţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se resti-tuie fără prezentarea bonului fiscal”, arată Autoritatea.

Clienții pot preda produsele în orice magazin al retailerului, iar suma achitată va fi restituită chiar dacă nu mai au bonul de cumpărături.

Semințele de in conțin în mod natural substanțe care pot elibera acid cianhidric. Din acest motiv, legislația europeană stabilește limite maxime pentru cantitatea care poate fi prezentă în alimente.

Atunci când pragurile legale sunt depășite, produsele sunt retrase de pe piață ca măsură de precauție, a anunțat ANSVSA.

Acidul cianhidric, cunoscut și sub denumirea de cianură de hidrogen atunci când se află în formă pură sau este dizolvat în apă, este o substanță chimică foarte toxică.

Semințele de in nu conțin direct acid cianhidric liber, ci glicozide cianogenice, printre care linamarina și linustatina. Când semințele sunt mestecate sau măcinate și intră în contact cu enzimele digestive, acești compuși se pot descompune și pot elibera acid cianhidric.

Uniunea Europeană reglementează nivelurile maxime admise pentru contaminanții care pot apărea în produsele alimentare. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a stabilit o doză acută de referință de 20 de micrograme de cianură pentru fiecare kilogram de greutate corporală.

O expunere care depășește această valoare poate deveni periculoasă. Din acest motiv, autoritățile și producătorii retrag loturile în care analizele indică depășirea limitelor stabilite pentru semințele de in consumate crude sau pentru mixurile destinate salatelor.

Cianura poate împiedica celulele organismului să folosească oxigenul, producând o formă de sufocare la nivel celular. Efectele diferă în funcție de cantitatea ingerată și de durata expunerii.

În cazul unei intoxicații acute, simptomele pot apărea la scurt timp după consum. Printre acestea se numără amețelile, durerile de cap, slăbiciunea, confuzia, greața, vărsăturile, accelerarea ritmului cardiac și dificultățile de respirație. În situațiile grave, intoxicația poate deveni o urgență medicală. Expunerea repetată la cantități mici care depășesc limita admisă poate afecta tiroida, prin influențarea captării iodului, dar și sistemul nervos.