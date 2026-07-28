Stafide retrase urgent din magazine

Rețeaua Profi a retras de la vânzare și a rechemat de la consumatori un lot de stafide ambalate la 100 de grame, după ce analizele au indicat depășirea limitei legale pentru reziduuri de pesticide. ANSVSA a anunțat că produsul vizat provine din Siria și le recomandă persoanelor care l-au cumpărat să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze în magazine până la 10 august 2026.

Măsura vizează un singur lot din sortimentul ORLANDO Stafide aurii 100 g, comercializat sub brandul Maestro și furnizat de compania ORLANDO IMPORT EXPORT. Produsul a fost distribuit în mai multe magazine Profi, iar cumpărătorii îl pot returna fără să prezinte bonul fiscal.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că retragerea a fost inițiată după identificarea unei cantități de reziduuri de pesticide care depășește nivelul permis de legislație.

„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine PROFI a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide”, anunţă instituția.

Retragerea de la comercializare presupune scoaterea produsului de pe rafturile magazinelor, în timp ce rechemarea îi vizează pe consumatorii care au cumpărat deja stafidele din lotul afectat.

Produsul vizat este ORLANDO Stafide aurii 100 g, comercializat sub marca Maestro.

Stafidele au fost furnizate de ORLANDO IMPORT EXPORT și provin din Siria.

Retragerea se aplică lotului L 2004 268, care are termenul de valabilitate stabilit pentru 30 aprilie 2027. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice atât denumirea produsului, cât și numărul lotului înscris pe ambalaj.

ANSVSA le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul din lotul indicat să nu îl consume. Stafidele pot fi distruse sau returnate în orice magazin Profi inclus în procedura de rechemare.

„Dacă aţi achiziţionat produsul din lotul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl distrugeţi sau să îl returnaţi în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiţi contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a transmis instituția.

Termenul până la care produsul poate fi returnat este 10 august 2026, inclusiv.

Cumpărătorii vor primi înapoi contravaloarea stafidelor chiar dacă nu mai dețin bonul fiscal.

Lista unităților Profi în care a ajuns produsul vizat, precum și toate datele oficiale despre procedura de retragere sunt disponibile pe site-ul ANSVSA și în magazinele rețelei.

Consumatorii care au acasă pungi de stafide ORLANDO Stafide aurii 100 g trebuie să verifice dacă pe ambalaj apare lotul L 2004 268 și termenul de valabilitate 30.04.2027.