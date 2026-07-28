Zilele toride de vară cer mereu ceva răcoritor, iar deserturile preparate în casă sunt alegerea perfectă atunci când vrei să eviți produsele din comerț pline de aditivi. Pepenele galben, cu aroma sa inconfundabilă și dulcețea naturală, este vedeta sezonului cald. Transformat într-o înghețată fină și cremoasă, acest fruct devine răsfățul preferat al întregii familii. Rețeta este extrem de simplă și nu necesită ustensile complicate sau o mașină specială.

Pentru a obține o înghețată aromată și fină, ai nevoie de doar câteva ingrediente de calitate. Un pepene galben bine copt este cheia succesului, deoarece acesta va oferi atât culoarea intensă, cât și dulcețea necesară, fără a fi nevoie să adaugi o cantitate mare de zahăr.

Lista de ingrediente include:

un pepene galben mediu, bine copt și aromat

250 mililitri de smântână pentru frișcă cu minimum 30% grăsime

150 grame de lapte condensat îndulcit

o lingură de suc de lămâie

un praf de sare pentru potențarea aromei

Primul pas constă în pregătirea fructului. Curăță pepenele galben de coajă și de semințe, apoi taie miezul în cuburi mici. Pune bucățile de fruct într-un blender puternic și pasează-le până când obții un piure fin și omogen. Adaugă lingura de suc de lămâie, care va menține culoarea proaspătă a pepenelui și va echilibra dulcețea desertului.

Într-un bol separat, bate smântâna pentru frișcă până când devine fermă, dar aerată. Este important ca smântâna să fie foarte rece, scoasă direct din frigider. Încorporează treptat laptele condensat în frișca bătută, amestecând ușor cu o spatulă, prin mișcări de sus în jos.

La final, toarnă piureul de pepene galben peste compoziția de frișcă și amestecă ușor până când toate ingredientele se omogenizează perfect. Toarnă amestecul într-un recipient alimentar și pune-l la congelator.

Pentru a evita formarea cristalelor de gheață, este recomandat să scoți recipientul din congelator din oră în oră, în primele trei ore, și să amesteci energic compoziția cu o furculiță sau cu un mixer de mână. Acest proces simplu va sparge gheața și va garanta o textură extrem de fină.

Lasă înghețata la congelator pentru cel puțin patru ore înainte de servire. Scoate-o cu zece minute înainte de a o pune în cupe, pentru a se înmuia puțin și a putea fi porționată ușor. Poți decora desertul cu frunze de mentă proaspătă sau cubulețe de fruct.