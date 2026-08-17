România va trece, în următoarele două săptămâni, printr-o succesiune de răciri și încălziri accentuate, cu temperaturi care vor coborî semnificativ pe 18 și 19 august, pentru ca apoi să urce din nou până la 38 de grade în vestul și sudul țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 17-30 august.

Cea mai importantă răcire este prognozată pentru 18 august. În Transilvania, de exemplu, media maximelor ar putea coborî de la aproximativ 32 de grade pe 17 august la 22 de grade pe 18 august. În Maramureș, scăderea este estimată de la 33 la 20-21 de grade, iar în Crișana de la 35 la 24 de grade.

Răcirea va fi de scurtă durată. Începând cu 19 august, temperaturile vor crește din nou, iar între 21 și 24 august mai multe regiuni vor avea din nou zile caniculare.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Banat, unde media maximelor ar putea ajunge la 38 de grade între 21 și 23 august. În Muntenia, maximele vor urca până la aproximativ 37 de grade în zilele de 23 și 24 august.

Și Oltenia va avea parte de caniculă, cu valori medii de 36-37 de grade între 22 și 24 august. În Crișana sunt prognozate 36-37 de grade, în timp ce în Transilvania maximele vor ajunge la 34-35 de grade.

În Moldova, temperaturile vor urca până la 34-35 de grade, iar în Maramureș sunt estimate maxime de aproximativ 35 de grade.

În Banat, după episodul canicular de la începutul intervalului și răcirea din 18 august, temperaturile vor reveni la valori ridicate. După 23 august, tendința va fi din nou de răcire, iar maximele vor ajunge la aproximativ 29-31 de grade spre sfârșitul perioadei.

În Crișana, după zilele caniculare din 21-23 august, maximele vor coborî spre 28-30 de grade. O scădere mai importantă este prognozată în jurul datei de 25 august.

În Transilvania, după episodul cald din 21-23 august, vremea se va răci. Pentru cea mai mare parte a celei de-a doua săptămâni sunt estimate maxime de 26-28 de grade, cu valori de 30-32 de grade pe 24 și 25 august.

La munte, maximele vor coborî de la aproximativ 23 de grade pe 17 august la 16 grade pe 18 august. După o încălzire până la circa 26 de grade în perioada 21-23 august, temperaturile vor scădea din nou, ajungând la aproximativ 18 grade spre finalul intervalului.

În Muntenia, maximele de 33-34 de grade din primele două zile vor fi urmate de o scădere spre 29 de grade pe 19 august. Ulterior, temperaturile vor crește treptat până la aproximativ 37 de grade în zilele de 23 și 24 august.

În Oltenia, media maximelor va ajunge la aproximativ 34 de grade pe 17 august, va coborî spre 28 de grade pe 18 august și va crește din nou. Cele mai calde zile sunt prognozate între 22 și 24 august, când temperaturile pot ajunge la 36-37 de grade.

Dobrogea va avea o evoluție diferită. Între 17 și 22 august, maximele se vor menține în general la 28-30 de grade. Temperaturile vor crește ulterior, până la aproximativ 34 de grade pe 24 august, după care vor coborî spre 28-29 de grade.

Răcirea din 18 august va fi însoțită și de o creștere a probabilității de precipitații în mai multe regiuni.

ANM prognozează perioade cu averse și manifestări de instabilitate atmosferică în noaptea de 17 spre 18 august și pe parcursul zilei de 18 august, în special în vest, centru și nord. În Transilvania, Maramureș și Moldova sunt, de asemenea, prognozate averse în această perioadă.

După 24 august, probabilitatea pentru precipitații va crește din nou în mai multe zone. În Dobrogea, ploile slabe sunt mai probabile după 25 august, în timp ce în Muntenia și Oltenia aceeași tendință este prognozată pentru finalul intervalului.

După episodul canicular din 21-24 august, ANM estimează o nouă răcire. În sud, maximele vor coborî treptat spre aproximativ 30 de grade, iar în vest spre 29-31 de grade.

În Transilvania, temperaturile vor ajunge în general la 26-28 de grade, iar în Maramureș la 26-28 de grade. La munte, maximele vor coborî spre 18 grade.

Nopțile vor deveni și ele mai răcoroase. În Transilvania, minimele pot coborî spre 10 grade în noaptea de 20 august, iar în Banat sunt prognozate valori de 13-14 grade în ultima noapte a intervalului.