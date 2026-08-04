România intră în zona cea mai fierbinte a unui val de căldură extremă provocat de un blocaj atmosferic de tip „Omega”. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de Cod galben și Cod portocaliu, fenomenul aducând temperaturi de peste 40 de grade urmate de ploi și vijelii. În Capitală, vremea rămâne deosebit de caldă și caniculară pe tot parcursul săptămânii, fiind sub informare meteorologică de temperaturi extreme și nopți tropicale până sâmbătă dimineața.

În perioada 4 – 5 august, canicula se intensifică semnificativ. Cerul rămâne mai mult senin, iar disconfortul termic devine accentuat, indicele temperatură-umezeală depășind pragul critic de 80 de unități. Valoarea maximă ajunge la 36 – 37°C, iar minima din timpul nopții se va situa între 19 și 20°C, coborând spre 17°C în zona periurbană.

Pentru intervalul 5 – 6 august, vremea se menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și senin noaptea. Termometrele vor indica temperaturi maxime cuprinse între 37 și 38°C, în timp ce minimele vor oscila între 18 și 21°C.

În intervalul 6 – 7 august, se înregistrează vârful valului de căldură. Temperatura maximă atinge 38°C, iar cea minimă nu coboară sub 21°C. După-amiaza apar înnorări temporare, existând condiții pentru averse slabe și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În zilele următoare, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni din țară, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 10 – 25 l/mp în intervale scurte de timp, de doar 1 până la 3 ore.

Marți și miercuri, furtunile se vor concentra îndeosebi în zona Carpaților Orientali. Joi, gradul de instabilitate va crește și va afecta cea mai mare parte a zonelor montane. Vineri, ploile torențiale și vijeliile se vor extinde în toată jumătatea de nord a țării, urmând să apară doar pe arii restrânse în celelalte regiuni.

În Capitală, canicula va persista joi și vineri la valori de aproximativ 36°C, iar temperaturile minime din timpul nopții se vor încadra între 19 și 21°C. Totuși, instabilitatea atmosferică devine mai accentuată în București în a doua parte a zilei de joi și în noaptea spre vineri, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Aer saharian din Africa și temperaturi de peste 40 de grade Valul de aer fierbinte din nordul Africii se deplasează din centrul continentului spre est, joi fiind prognozată ca fiind cea mai caldă zi a săptămânii. În timp ce în vestul României se vor înregistra 40 – 42°C, în Câmpia Panonică din apropiere valorile pot ajunge la 43°C.