Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de caniculă valabile până sâmbătă dimineaţă, anunţând că valul de căldură va persista şi se va intensifica în aproape toate regiunile ţării. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vest, unde maximele vor atinge 40-41 de grade, iar nopţile vor rămâne tropicale. Meteorologii avertizează că vineri valul de căldură va începe să se restrângă spre jumătatea de sud a ţării, însă disconfortul termic va continua să fie accentuat.

Informarea ANM este valabilă de marţi, ora 10:00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, şi vizează val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic accentuat, nopţi tropicale şi perioade de instabilitate atmosferică.

Marţi, Codul roşu este în vigoare în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, unde temperaturile vor ajunge la 38-40 de grade, iar minimele nocturne vor urca până la 26 de grade.

Tot marţi, Codul portocaliu este valabil în Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Botoşani, Iaşi şi în unele zone din Braşov şi Harghita. În aceste regiuni sunt aşteptate temperaturi de 35-39 de grade.

Restul zonelor vizate de avertizări se află sub Cod galben, cu maxime cuprinse între 31 şi 38 de grade şi disconfort termic ridicat.

ANM anunţă că miercuri valul de căldură se va extinde şi mai mult. Codul roşu va cuprinde şapte judeţe: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin. În aceste zone sunt prognozate temperaturi de 39-41 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Codul portocaliu va fi extins în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei, Olteniei şi în Bucureşti, unde maximele vor ajunge la 35-38 de grade.

Meteorologii anunţă că valul de căldură va rămâne intens până joi, iar vineri se va diminua treptat şi se va restrânge spre jumătatea de sud a teritoriului.

Pe lângă caniculă, vor exista şi episoade de instabilitate atmosferică. Marţi şi miercuri acestea vor afecta în special Carpaţii Orientali, joi cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri jumătatea de nord a ţării şi, izolat, restul regiunilor. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină.

Capitala va traversa mai multe zile de caniculă, cu temperaturi maxime de 36-38 de grade în intervalul marţi-joi şi în jur de 36 de grade vineri.

Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depăşească pragul critic de 80 de unităţi. Nopţile vor fi tropicale, cu minime de 19-21 de grade.

Spre finalul săptămânii, în Bucureşti vor creşte şansele pentru înnorări temporare, intensificări ale vântului şi averse de scurtă durată.