Prognoza meteo 4 august. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea devine extrem de călduroasă pe întreg teritoriul României. Dacă până acum temperaturile extreme s-au resimțit cu precădere în regiunile vestice, fenomenul se extinde rapid și câștigă în intensitate în toate celalalte zone.

Locuitorii din regiunile de câmpie, dar și cei din zonele de deal și podiș, se vor confrunta cu un disconfort termic deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) urmează să atingă și chiar să depășească pragul critic de 80 de unități.

Valorile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 31 și 32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei, ajungând la valori extreme de 39 până la 41 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor aduce la rândul lor temperaturi ridicate. Valorile minime se vor încadra între 10 și 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 25 sau 26 de grade în dealurile Crișanei, caracterizând o noapte tropicală în aceste regiuni.

Cerul se va menține mai mult senin în majoritatea regiunilor. Totuși, după-amiaza și seara, în zona Carpaților Orientali pot apărea înnorări temporare, însoțite de averse slabe cu cantități de apă de 5...10 l/mp, izolat peste 15 l/mp, și descărcări electrice. Ploi de scurtă durată pot apărea izolat și în nordul sau nord-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de 40...45 km/h în timpul ploilor.

În București, valul de căldură va fi la fel de intens, iar vremea va deveni caniculară. Disconfortul termic se va accentua considerabil, fiind așteptată depășirea pragului critic de 80 de unități al indicelui temperatură-umezeală.

Temperatura maximă va urca până la 36...37 de grade, în timp ce minima se va situa în jurul valorilor de 19...20 de grade, configurând o noapte tropicală. În zonele periurbane, valorile pot coborî până spre 17 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade senine noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat.