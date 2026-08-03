Românii se vor confrunta până la mijlocul săptămânii cu temperaturi caniculare și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că după 6 august vremea va intra într-un proces de răcire treptată, iar probabilitatea apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică va crește. Meteorologii estimează că perioada 3 - 16 august va debuta cu temperaturi foarte ridicate, urmate de o răcorire treptată și de apariția aproape zilnică a averselor și furtunilor în multe regiuni.

În Banat, vremea va continua să se încălzească până pe 6 august, când media temperaturilor maxime va ajunge la aproximativ 39 de grade. Ulterior, maximele vor coborî treptat spre 31-32 de grade până la finalul primei săptămâni, iar în a doua săptămână vor oscila între 30 și 34 de grade.

Nopțile vor fi tropicale la începutul intervalului, iar după 6 august sunt așteptate aproape zilnic manifestări de instabilitate atmosferică.

Și în Crișana se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime medii de 39-40 de grade până la mijlocul săptămânii. Spre finalul primei săptămâni, valorile termice vor scădea la aproximativ 32 de grade, iar ulterior se vor menține între 30 și 34 de grade. Furtunile vor deveni frecvente după 6 august.

În Transilvania, canicula și disconfortul termic accentuat vor persista până pe 7 august, când media maximelor va fi de 34-36 de grade. După această dată, temperaturile vor coborî spre 28-29 de grade, iar în a doua săptămână vor varia între 27 și 31 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă aproape zilnic după 6 august.

În Maramureș, maximele vor urca până la 37-38 de grade pe 6 august, după care vor scădea treptat spre 28 de grade. În a doua săptămână, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, iar ploile și furtunile vor deveni frecvente după 6 august.

În Moldova, până pe 7 august vor fi zile caniculare și, local, nopți tropicale. Temperaturile maxime vor avea medii între 34 și 36 de grade, iar minimele între 17 și 20 de grade.

În 8 și 9 august, valorile termice vor scădea cu 6-7 grade, iar în cea de-a doua săptămână maximele vor varia între 27 și 32 de grade. După 5 august, probabilitatea apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică va crește semnificativ.

În Dobrogea, vremea va continua să se încălzească în prima săptămână, iar în zona continentală va deveni caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge la 32-35 de grade, iar nopțile vor deveni tropicale. După 6 august, aversele vor fi mai frecvente și mai intense, iar temperaturile vor scădea ușor.

În Muntenia, procesul de încălzire va continua până spre finalul primei săptămâni. Maximele vor avea medii între 35 și 37 de grade, iar nopțile tropicale se vor extinde în cea mai mare parte a regiunii. După 6 august vor crește șansele pentru ploi și furtuni, în timp ce temperaturile vor începe să scadă.

În Oltenia, prima parte a intervalului va aduce caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat. În a doua parte a perioadei, maximele vor coborî la 30-34 de grade, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea aproape zilnic după 6 august.

La munte, vremea se va încălzi ușor până pe 6 august, când media temperaturilor maxime va ajunge la aproximativ 26 de grade. Ulterior, valorile diurne vor scădea spre 18-19 grade, iar în a doua săptămână maximele vor varia între 17 și 22 de grade.

Până pe 5 august, manifestările de instabilitate atmosferică vor fi izolate și pe suprafețe restrânse, însă ulterior acestea se vor extinde și vor afecta arii tot mai mari din zonele montane.