Prognoza meteo, 2 august. România rămâne sub influența unui val de căldură extremă, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou avertisment privind intensificarea disconfortului termic în majoritatea regiunilor. Căldura afectează în special vestul, nord-vestul și centrul țării, unde valorile termice se vor aproxima de pragurile maxime istorice înregistrate în această perioadă.

Conform ANM, valul de căldură, canicula, disconfortul termic accentuat cu indice temperatură-umezeală (ITU) mai mare de 80 de unități vor persista și vor fi intense în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, însă în județele Satu Mare, Bihor și Arad se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

În aceste zone, valorile maxime din timpul zilei vor oscila în mod obișnuit între 33 și 38 de grade Celsius. Totuși, în județele Bihor și Arad, mercurul din termometre va urca până la pragul psihologic de 39…40 de grade. Nopțile vor aduce la rândul lor un disconfort accentuat, cu minime cuprinse în general între 19 și 25 de grade, în special în regiunea Dealurilor de Vest, unde se va înregistra un fenomen de noapte tropicală.

În celelalte provincii istorice ale țării, tabloul meteorologic indică de asemenea o vreme deosebit de călduroasă, pe alocuri caniculară. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de zăpușeală și sufocare.

Valorile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și vor ajunge la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa în general între 12 și 19 grade. O excepție o constituie litoralul, unde minima nu va coborî sub 22 de grade, asigurând condiții de noapte tropicală și la malul mării.

Cerul va rămâne predominant senin în majoritatea regiunilor. Doar în zonele montane pot apărea înnorări temporare în orele după-amiezii și ale serii, favorizând izolat averse slabe de două până la cinci litri pe metrul pătrat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări slabe până la moderate.

În Capitală, condițiile meteorologice vor fi la fel de solicitante pentru organism. Vremea se va menține deosebit de călduroasă, iar populația va resimți un disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge de asemenea pragul critic de 80 de unități. Cerul Bucureștiului va fi mai mult senin pe parcursul întregii zile, iar vântul va sufla slab până la moderat. În ceea ce privește regimul termic, temperatura maximă va ajunge la valorile de 33…34 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va încadra între 16 și 19 grade.