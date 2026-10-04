Primele nopți reci de toamnă pot afecta serios plantele din grădină, mai ales după o perioadă lungă în care temperaturile au fost ridicate. Un obiect banal, pe care mulți îl au deja în casă, poate însă deveni o protecție eficientă împotriva înghețului: un cearșaf vechi.

Începutul lunii octombrie vine cu temperaturi tot mai scăzute pe timpul nopții, iar schimbările bruște pot pune probleme plantelor care încă nu s-au adaptat la frig. Chiar dacă grădina pare încă verde și sănătoasă, lăstarii tineri și plantele mai sensibile pot fi deteriorate în numai câteva ore de primul îngheț.

Există însă o metodă simplă și ieftină prin care acestea pot fi protejate, fără achiziționarea unor materiale speciale.

După lunile călduroase, numeroase plante continuă să producă lăstari noi. Aceștia au o structură mai fragilă și conțin o cantitate importantă de apă. Atunci când temperatura coboară suficient, apa din celulele plantei poate îngheța și își mărește volumul. În acest proces, structura celulară este afectată, iar frunzele și tulpinile pot deveni moi, închise la culoare și, în unele situații, nu își mai revin.

Problema este mai frecventă la începutul sezonului rece, deoarece plantele nu au avut încă suficient timp pentru a se adapta treptat la temperaturile scăzute.

Potrivit publicației britanice Express, specialistul în flori și grădinărit David Denyer, cu peste 35 de ani de experiență, atrage atenția că primul îngheț de toamnă îi poate lua prin surprindere pe proprietari tocmai pentru că plantele încă arată foarte bine în această perioadă.

Una dintre cele mai accesibile soluții este folosirea unui cearșaf vechi pentru acoperirea plantelor vulnerabile.

Materialul trebuie așezat peste acestea înainte ca temperatura să scadă foarte mult, astfel încât să se creeze un strat de aer ușor mai cald între plante și mediul exterior. Practic, cearșaful încetinește pierderea căldurii acumulate de sol și plante în timpul zilei.

Nu este necesar ca materialul să fie foarte gros. Important este ca plantele sensibile să fie acoperite suficient de bine și ca protecția să ajungă cât mai aproape de nivelul solului.

Metoda poate fi utilizată pentru plantele din grădină, dar și pentru ghivecele care nu pot fi mutate rapid într-un loc protejat.

Protejarea plantelor pe timpul nopții nu înseamnă însă că acestea trebuie lăsate permanent sub material.

Dimineața, după ce temperaturile încep să crească, cearșaful trebuie îndepărtat. Astfel, aerul poate circula din nou în jurul plantelor, iar umezeala acumulată peste noapte se poate evapora. Dacă materialul este lăsat prea mult timp, sub el se poate crea un mediu umed, favorabil apariției mucegaiului și putrezirii. Prin urmare, acoperirea este recomandată în special în nopțile pentru care sunt prognozate temperaturi foarte scăzute sau risc de îngheț.

Plantele aflate în ghivece pot fi mai vulnerabile la temperaturile scăzute deoarece rădăcinile lor sunt mai puțin izolate decât în cazul celor plantate direct în pământ. Dacă recipientele pot fi mutate, acestea pot fi așezate temporar lângă un perete al casei sau într-o zonă mai ferită de vânt.

Pereții încălziți în timpul zilei pot elibera treptat o parte din căldura acumulată după lăsarea serii, ceea ce poate reduce impactul frigului asupra plantelor din apropiere. Aceeași soluție poate fi folosită și în cazul ghivecelor suspendate, atunci când dimensiunea sau poziția acestora face dificilă acoperirea cu un material.

În această perioadă trebuie acordată atenție și fertilizării. Aplicarea îngrășămintelor poate stimula apariția unor lăstari noi, foarte sensibili la frig. Din acest motiv, pe măsură ce temperaturile scad, stimularea creșterii plantelor nu mai este întotdeauna recomandată.

O altă greșeală este udarea târziu, seara. Obiceiul poate fi util vara, când apa se evaporă rapid din cauza căldurii, însă lucrurile se schimbă odată cu venirea toamnei.

Solul foarte umed în timpul unei nopți reci poate favoriza răcirea rapidă din jurul plantei. Dacă este nevoie de apă, udarea poate fi făcută mai devreme, astfel încât surplusul de umezeală să se poată scurge înainte de scăderea temperaturilor.

Un simplu cearșaf vechi, folosit la momentul potrivit, poate deveni astfel una dintre cele mai accesibile metode prin care plantele sensibile din grădină pot fi protejate în nopțile reci de toamnă.