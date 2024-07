Social Schimbările climatice ne ucid încet, dar sigur. Prima specie de plante dispărută după creșterea nivelului mărilor







Potrivit oamenilor de știință, o plantă unică a devenit prima specie din Statele Unite care a fost exterminată din sălbăticie. Aceasta a dispărut din cauza efectelor combinate ale creșterii nivelului mărilor. Este o premieră sumbră, dar nu și ultima. Oamenii de știință se tem că dispariția plantei este un „semnal de alarmă" pentru alte specii, pe măsură ce criza climatică își strânge strânsoarea.

Efectele combinate ale creșterii nivelului mării, ale creșterii mareelor și ale furtunilor intense au dus la dispariția unei plante. Este vorba despre populația sălbatică de cactus arbore Key Largo. Specia este regăsită în singura sa locație cunoscută din SUA, în Florida Keys. Aceste date provin din lucrarea publicată săptămâna aceasta în Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

Prima specie de plante exterminată de schimbările climatice

„Acesta este doar un exemplu din ceea ce se întâmplă cu zeci de plante, inclusiv această specie. Oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă nu facem ceva, această pierdere se va accelera", a declarat George Gann. Acesta este coautor al studiului și director executiv și președinte al Institute for Regional Conservation. Cactusul Key Largo există încă în unele părți din Caraibe, inclusiv în Cuba, Puerto Rico și Bahamas. Șansele ca acesta să se restabilească în mod natural în Florida Keys sunt practic „zero", a declarat Gann.

În 2011, existau în jur de 150 de plante pe o stâncă de maree, pe un mic afloriment de calcar. Însă, în 2015, cercetătorii au observat că această specie de cactus murea într-un ritm alarmant. Este o consecință a unui atac unic al unui animal, dar și a localizării sale în zona joasă a Florida Keys. Cea mai mare parte a zonei se află la doar 1,5 metri deasupra nivelului mării.

Încălzirea planetei și a oceanelor

Habitatul plantei a fost inundat de apa sărată din cauza furtunilor și a mareelor înalte, agravate de creșterea nivelului mării. Pe măsură ce poluarea cu combustibili fosili încălzește planeta, aceasta încălzește și extinde oceanele. De asemenea, topește straturile de gheață și ghețarii, ridicând nivelul apei. Nivelul mării în jurul Florida Keys a crescut cu aproximativ o medie de 0,16 centimetri pe an, sau puțin peste 8 centimetri din 1971, au raportat cercetătorii.

„Prea multă sare este un mediu stresant pentru majoritatea plantelor", a declarat James Lange, coautor al studiului și cercetător botanist. Plantele pot tolera apa de mare sărată timp de câteva zile. Atunci când intervalul de timp se prelungește la săptămâni sau mai mult, structurile lor pur și simplu nu sunt pregătite să facă față. Acestea nu mai primesc apă dulce - nu își pot hrăni corpul.

Până în 2021, după ani de expunere, au mai rămas doar câteva plante de cactus. Cercetătorii au ales să le scoată din sălbăticie în loc să le lase să moară. Ultimul rătăcitor sălbatic a fost îndepărtat în 2023 „deoarece era clar că zona va continua să fie afectată de creșterea nivelului mării", au declarat cercetătorii.

O amenințare uriașă

Pierderea speciei în SUA este „un indicator al unei probleme mai mari", a declarat Gann. Se estimează că nivelul mării va crește până la sfârșitul secolului în jurul Florida Keys. Acest lucru va aduce valuri și mai mari și intruziune de apă oceanică. Este o amenințare existențială pentru multe alte specii, spun oamenii de știință.

„Din nefericire, cactusul arborelui din Key Largo poate fi un indicator al modului în care alte plante de coastă joase vor reacționa la schimbările climatice", a declarat Jennifer Possley. Acesta este autorul principal al studiului și director de conservare regională la Fairchild.

Possley a declarat că mai mult de o specie din 4 de plante native sunt amenințate critic cu dispariția la nivel regional în Florida de Sud. Printre acestea se numără planta cu flori rare „garber's spurge”, dar și „smallflower lilythorn” sau „smallfruit varnishleaf”.

Și nu este vorba doar de plante. Apa sărată care pătrunde în zonă privează fauna locală de apă potabilă proaspătă. O forțează să consume plante care păstrează umiditatea, precum cactușii. Acest lucru nu face decât să agraveze problema pentru plantele amenințate. Pentru a rezolva această situație, biologii au fost nevoiți să creeze mici bazine de apă dulce. Acestea ajută la menținerea animalelor și plantelor în viață. Dar aceste soluții sunt doar temporare.

Poluarea afectează planeta

Potrivit cercetătorilor, cantitatea de poluare care afectează planeta, deja impregnată în atmosferă, a blocat zeci de ani creșterea nivelului mării. Acest lucru face ca protejarea biodiversității să fie deosebit de dificilă. Cercetătorii au salvat din sălbăticie ultimii cactuși rămași. I-au învelit cu prosoape pentru protecție și i-au dus într-o seră din afara sitului pentru a asigura supraviețuirea plantelor.

Deși există planuri de reintroducere a speciei în Keys, cercetătorii spun că a fost „dificil" să găsească un habitat adecvat care să facă față schimbărilor climatice rapide. În cele din urmă, cactusul arboricol din Key Largo s-ar putea să nu aibă un viitor într-o sălbăticie devenită prea sălbatică din cauza crizei climatice, conformYahoo News .