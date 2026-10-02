Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în România, în următoarele patru săptămâni, până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza pentru intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie indică temperaturi mai ridicate în toate regiunile țării, în timp ce regimul precipitațiilor va avea variații de la o săptămână la alta.

Pentru prima săptămână analizată, 5–12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai importante abateri pozitive în regiunile vestice. În același interval, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile.

Prima săptămână din prognoză aduce cea mai clară combinație între temperaturi peste normal și precipitații puține.

ANM estimează că valorile termice medii vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României, iar abaterea pozitivă va fi mai accentuată în vestul țării.

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național. Astfel, începutul lunii octombrie este prognozat cu o vreme mai caldă și mai uscată decât este normal pentru această perioadă.

În săptămâna 12–19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne peste valorile normale în toate regiunile.

Cele mai accentuate abateri pozitive sunt estimate în sud-vestul țării. Spre deosebire de prima săptămână, situația precipitațiilor se va modifica în anumite zone.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice. În restul teritoriului, acestea sunt estimate în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Prin urmare, după debutul mai sec al intervalului, probabilitatea unor cantități mai mari de precipitații crește în anumite regiuni în a doua săptămână.

Și în perioada 19–26 octombrie, temperaturile medii sunt estimate peste valorile specifice acestei perioade în întreaga țară.

Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în jumătatea vestică a României, potrivit estimărilor ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, valorile vor fi în general apropiate de cele normale. Meteorologii estimează însă un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Ultima săptămână analizată, 26 octombrie – 2 noiembrie, păstrează aceeași tendință în privința temperaturilor.

Mediile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile României. Nu sunt indicate, în această estimare, abateri negative importante ale temperaturilor.

În schimb, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în sud-estul țării. Pentru restul teritoriului, cantitățile de precipitații sunt prognozate să fie apropiate de valorile normale.

Estimarea ANM indică, în ansamblu, o perioadă în care temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul și cea mai mare parte a toamnei târzii.

Tendința este prezentă în toate cele patru săptămâni analizate, însă intensitatea abaterilor diferă de la o regiune la alta. Vestul țării este mai frecvent indicat printre zonele cu cele mai accentuate temperaturi peste normal, în timp ce în sud-vest abaterea este evidențiată în săptămâna 12–19 octombrie.

Regimul precipitațiilor este mai variabil. Dacă între 5 și 12 octombrie este prognozat deficit la nivelul întregii țări, în săptămânile următoare apar diferențe regionale, de la cantități ușor excedentare până la valori apropiate de normal.