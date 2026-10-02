Economie

Şantierul naval Damen Mangalia, scos din nou la vânzare

Şantierul naval Damen Mangalia, scos din nou la vânzareDamen Mangalia. Sursa foto Facebook
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Din cuprinsul articolului

Şantierul naval Damen Mangalia va fi scos din nou la vânzare pe 9 octombrie, în cadrul celei de-a cincea licitaţii organizate de lichidatorul judiciar CITR.

Şantierul naval Damen Mangalia, tot mai ieftin

Pentru prima dată, preţul de pornire va fi redus, de la 184 de milioane de euro, cât reprezintă valoarea de piaţă a șantierului naval şi cât s-a cerut la precedentele patru licitaţii, la 138 de milioane de euro, fără TVA.

Noua valoare reprezintă 75% din preţul stabilit anterior. Potrivit directorului general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, dacă nici această procedură nu va avea ofertanţi, poate fi organizată o nouă rundă, pornind de la 50% din valoarea de piaţă.

Documentaţia de vânzare prevede însă că, indiferent de numărul licitaţiilor sau de nivelul ofertelor, şantierul nu poate fi vândut pentru mai puţin de 84,15 milioane de euro, fără TVA, valoare de lichidare a activului.

Vânzarea Damen Mangalia, aprobată de Tribunalul Constanța

Participanţii trebuie să depună o garanţie de 10% din preţul de pornire, respectiv 13,8 milioane de euro. Pentru câştigător, suma va fi considerată avans din preţ, în timp ce garanţiile celorlalţi participanţi vor fi restituite în termen de cinci zile lucrătoare.

Damen Mangalia

Damen Mangalia. Sursa foto Facebook

Noua procedură are loc după ce, pe 7 septembrie, Tribunalul Constanţa a aprobat vânzarea şantierului prin licitaţie publică în cadrul procedurii de executare silită prevăzute de Codul de procedură civilă.

Proces deschis de Damen Holding BV

Decizia a fost contestată cu apel de Damen Holding BV, compania-mamă din Olanda, care deţine 49% din şantier şi este principalul creditor al Damen Shipyards Mangalia. Apelul, înregistrat pe 25 septembrie, nu are încă termen de judecată.

CITR precizează că apelul nu suspendă efectele sentinţei, astfel că procedura de vânzare continuă.

Şantierul a intrat în insolvenţă în iunie 2024, iar vânzarea sa are implicaţii şi pentru un contract de 920 de milioane de euro semnat de Guvern cu Rheinmetall pentru construirea, la Mangalia, a patru nave militare, proiect finanţat prin programul european SAFE şi care trebuie finalizat până în 2030.

Rheinmetall nu a participat până acum la licitaţii şi a transmis că nu comentează chestiunile comerciale aflate în desfăşurare.

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