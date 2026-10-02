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Cele mai importante cinci greșeli când faci prăjituri

Cele mai importante cinci greșeli când faci prăjituriprajituri. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Cofetăria nu iartă aproximările. Specialiștii spun că prepararea unui desert e mai degrabă „farmacie”: cantitățile trebuie să fie precise, procedurile respectate riguros, iar substituțiile evitate.

Dacă la gătitul de zi cu zi mai poți „regla din mers", la prăjituri rețeta este, în esență, o reacție chimică — iar primele cinci greșeli de mai jos explică majoritatea prăjiturilor uscate, dense sau căzute.

1. Măsori făina în cană, în loc s-o cântărești

Este, potrivit King Arthur Baking, cauza numărul unu a prăjiturilor uscate și dense: o cană „luată cu lingura mare" poate conține cu 20–30% mai multă făină decât cea cerută de rețetă.

Folosește un cântar de bucătărie (o cană de făină standard ≈ 120 g) sau, dacă n-ai unul, umple cana cu lingura și nivelează cu dosul cuțitului, fără s-o „cărămizi".

2. Lucrezi cu ingrediente reci

Untul rece nu încorporează bine zahărul, iar ouăle reci bat cu greu și pot „tăia” compoziția.

Rețetele care cer ingrediente la temperatura camerei o fac cu un motiv, explică Sally's Baking Addiction — pune ouăle și untul pe masă cu 30–60 de minute înainte.

3. Nu verifici temperatura reală a cuptorului

Termostatul minte aproape întotdeauna; un cuptor „setat la 180°C" poate funcționa cu 20 de grade peste sau sub.

Serious Eats recomandă un termometru de cuptor simplu: pui termometrul înăuntru, setezi 175–180°C și urmărești când se stabilizează.

Prăjitura care se arde la exterior și rămâne crudă la interior este semnătura unui cuptor cu foc prea iute.

Rețetă prăjituri

Sursa foto: Nazile Keskin | Dreamstime.com

4. Amesteci aluatul prea mult

Fiecare mișcare făcută în amestecul de făină cu apă și alte ingrediente dezvoltă glutenul.

La prăjituri și blat, amestecă doar până când făina dispare — 10–15 secunde în plus pot transforma un blat pufos într-o gumă elastică. La albușuri, mișcările largi, de jos în sus, protejează aerul încorporat.

5. Scoți prăjitura din formă prea repede

Răcirea în formă nu e o pierdere de timp: blaturile fragede au nevoie de 10–20 de minute ca să se „așeze" și să nu se rupă.

Și, oricât de tentant, nu deschide cuptorul în primele două treimi ale coacerii — curentul de aer rece o face să cadă.

O avertizare: nu gusta aluat crud. Atât făina (netratată termic), cât și ouăle crude pot conține E. coli sau Salmonella, iar instituții americane precum CDC și FDA avertizează explicit asupra aluatului și compoziției crude.

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