Speranța de viață se apropie de nivelul de dinaintea pandemiei Covid

Speranța de viață la nivel mondial a ajuns din nou aproape de valorile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Organizația Mondială a Sănătății. Revenirea este însă mai lentă în cazul numărului de ani trăiți în stare bună de sănătate, arată raportul.

Speranța de viață la nivel global a ajuns la 73,3 ani în 2023, foarte aproape de nivelul de 73,4 ani raportat în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei. În 2021, indicatorul coborâse la 71,5 ani.

Datele apar în raportul anual al OMS privind statisticile sanitare mondiale și indică o recuperare importantă după scăderea produsă în perioada pandemiei.

„A trăi mai mult este una dintre marile realizări ale sănătăţii publice”, a declarat într-un comunicat dr. Alain Labrique, directorul Departamentului de Date, Sănătate Digitală, Analize şi IA al OMS.

Reprezentantul organizației a arătat însă că prelungirea vieții trebuie însoțită și de îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Însă speranţa de viaţă nu este totul: mai trebuie să facem faţă „următoarei provocări”, şi anume „să garantăm că aceşti ani suplimentari sunt trăiţi în condiţii bune de sănătate, adaptând în acelaşi timp sistemele de sănătate pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale populaţiei”, a adăugat el.

Potrivit datelor ONU, speranța de viață în stare bună de sănătate a ajuns la 62,8 ani în 2023. Valoarea rămâne cu 0,4 ani sub nivelul înregistrat în 2019.

Evoluțiile diferă și în funcție de regiune. Între 2000 și 2023, OMS arată că zona Americii a avut cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate.

În schimb, regiunea Pacificului de Vest a înregistrat o „scădere considerabilă” a acestor indicatori.

Raportul OMS indică și o schimbare importantă în structura cauzelor de deces la nivel mondial. Bolile netransmisibile, printre care afecțiunile cardiovasculare și respiratorii, diabetul și boala Alzheimer, au o pondere tot mai mare.

În 2023, aceste boli au fost responsabile pentru 74% dintre decesele înregistrate la nivel mondial, față de 58% în anul 2000.

Tot în 2023, bolile transmisibile au reprezentat, pentru prima dată, mai puțin de jumătate din totalul deceselor în țările cu venituri mici, evoluție care marchează o nouă etapă în tranziția epidemiologică la nivel mondial.