Ministerul de Externe din Ungaria a sesizat procurorii într-un caz care vizează achiziția a aproape 17.000 de ventilatoare în timpul pandemiei de COVID-19, contracte cu o valoare totală de aproximativ 300 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 964 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Autoritățile de la Budapesta suspectează posibile fraude și alte infracțiuni legate de tranzacțiile din 2020. Cazul este important prin dimensiunea financiară a achizițiilor și prin numărul mare de echipamente care, potrivit concluziilor preliminare ale unei verificări interne, ar fi fost cumpărate în exces sau la prețuri semnificativ mai mari decât cele de producție.

Ministrul ungar de Externe, Anita Orban, a anunțat marți că instituția pe care o conduce a depus un raport la procurori privind suspiciuni de fraudă și alte posibile infracțiuni legate de achizițiile realizate în 2020, în perioada pandemiei de COVID-19.

Potrivit datelor prezentate de minister, valoarea totală a contractelor pentru aproape 17.000 de ventilatoare s-a ridicat la aproximativ 300 de miliarde de forinți, adică 963,82 milioane de dolari la cursul indicat de Reuters.

Raportul transmis procurorilor susține că autoritățile au cumpărat mii de ventilatoare care erau în surplus și care nu puteau fi utilizate în mod realist.

Anita Orban a declarat că numărul aparatelor achiziționate de Ministerul de Externe a depășit cu mult capacitatea disponibilă în spitale, inclusiv numărul medicilor, al asistentelor specializate în terapie intensivă și al paturilor care ar fi putut fi folosite pentru tratarea pacienților conectați la astfel de echipamente.

Potrivit ministrului, cele mai multe dintre ventilatoarele cumpărate în 2020 se află și în prezent în depozite.

Ministerul ungar de Externe a realizat o verificare internă a achizițiilor din perioada pandemiei. Anita Orban a precizat că instituția a reușit să reconstruiască doar parțial situația contractelor, deoarece o parte dintre documente a trebuit recuperată în format electronic.

În final, ministerul a transmis procurorilor informații care însumează aproximativ 88 de gigabytes de date și circa 130.000 de fișiere recuperate.

Aceste documente urmează să fie analizate în cadrul procedurilor declanșate de autoritățile judiciare.

Potrivit declarațiilor făcute de ministrul ungar de Externe, datele provenite de la autoritatea fiscală și vamală indică faptul că ventilatoarele au fost cumpărate prin intermediul unor furnizori ungari la prețuri semnificativ mai mari decât prețurile de producție.

Sesizarea transmisă procurorilor nu stabilește însă vinovăția unor persoane sau companii. O eventuală răspundere penală va putea fi stabilită doar în urma verificărilor și a unei eventuale anchete oficiale.

Reprezentanții fostului partid de guvernământ Fidesz nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Achizițiile de echipamente medicale au reprezentat una dintre cele mai importante provocări pentru guvernele europene în primele luni ale pandemiei, când cererea mondială pentru ventilatoare și alte produse medicale a crescut rapid.

În Ungaria, noua sesizare aduce din nou în atenție modul în care au fost cheltuite fondurile publice pentru combaterea pandemiei. Procurorii vor trebui să stabilească dacă diferențele dintre necesarul real, numărul echipamentelor cumpărate și prețurile plătite justifică deschiderea unor proceduri penale.

Cazul vizează contracte cu o valoare de aproape un miliard de dolari și ar putea deveni una dintre cele mai importante verificări privind cheltuielile publice realizate de Ungaria în perioada pandemiei.